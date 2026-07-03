Brupbacher respondió a Casaretto: “Ellos usaron Enersa para la política; nosotros para invertir”

El presidente de la Empresa de Energía de Entre Ríos SA (Enersa), Uriel Brupbacher, respondió a las críticas del ex senador nacional, Marcelo Casaretto, y aseguró que la empresa dejó atrás un modelo orientado al sostenimiento de la política. “No aceptamos lecciones de quienes usaron Enersa para hacer política, dejaron la energía más cara del país y durante años no realizaron las inversiones que Entre Ríos necesitaba”, afirmó.

“Mientras Enersa ejecuta el plan de inversiones más importante de los últimos años para fortalecer el sistema eléctrico de Entre Ríos, Marcelo Casaretto vuelve a manipular la información para intentar desacreditar una gestión que está haciendo exactamente lo contrario de lo que hicieron ellos”, agregó Brupbacher.

Sostuvo que resulta “llamativo que quien integró una gestión que solo en 2015 incorporó 304 personas a Enersa -más del triple de las altas que hoy cuestiona- pretenda dar lecciones sobre cómo administrar la empresa”.

En la misma línea argumental, el funcionario agregó: “Casaretto afirma que esta gestión incorporó 138 empleados, pero deliberadamente omite los egresos registrados durante el mismo período, entre ellos las desvinculaciones impulsadas como parte del proceso de ordenamiento de la empresa. Por eso, el número que presenta no refleja la evolución real de la planta de personal”.

“También omite explicar que dentro de esa cifra incluye trabajadores de una empresa tercerizada que fueron incorporados a la planta de Enersa, la efectivización de pasantes que ya cumplían funciones y la cobertura de vacantes generadas por jubilaciones y otras desvinculaciones”, aseguró.

Además apuntó que “desde que asumimos se redujeron gerencias, se eliminaron estructuras jerárquicas innecesarias y se desvinculó a funcionarios que durante años acumularon cargos, percibieron remuneraciones por ambos y, en algunos casos, ni siquiera cumplían funciones efectivas”.

El presidente de la empresa estatal señaló que Casaretto “intenta instalar que Enersa realiza una ‘timba financiera’. Es falso. La empresa administra responsablemente sus disponibilidades para afrontar obligaciones como la compra de energía en el mercado mayorista, el pago de salarios y la ejecución de un ambicioso plan de inversiones. Mientras esos recursos esperan su aplicación, se colocan en instrumentos financieros seguros para preservar su valor. Eso no es especulación financiera; es una administración prudente y responsable de los recursos de todos los entrerrianos”.

“Y esa administración responsable hoy se refleja en hechos concretos. Enersa está ejecutando más de 40.000 millones de pesos en obras de infraestructura eléctrica postergadas durante años, entre ellas la Estación Transformadora de Viale y la Estación Transformadora de Oro Verde, además de otras obras estratégicas que fortalecerán la red eléctrica provincial y crearán las condiciones necesarias para que Entre Ríos crezca, produzca y atraiga nuevas inversiones”, mencionó.

Y por último sostuvo que “los entrerrianos ya conocen los dos modelos de gestión”. “Ellos utilizaron Enersa para sostener la política. Nosotros la estamos ordenando para invertir en el desarrollo de Entre Ríos. Esa es la diferencia”.