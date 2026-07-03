Diputados aprobaron el reglamento de juicio político en Entre Ríos

La Cámara de Diputados de Entre Ríos dio media sanción a la reglamentación acordada para los juicios políticos en la provincia. Fue este jueves en sesión y por unanimidad, tras varias semanas de debate y unificando criterios entre tres iniciativas de similares características.

Tal como explicó oportunamente Ahora, el texto final consensuado por la Comisión de Asuntos Constitucionales recogió propuestas de la diputada Gabriela Lena y de los legisladores con mandato cumplido Juan Pablo Cosso y Esteban Vitor. Al fundamentar la iniciativa, Lena planteó que se “está dotando a Entre Ríos de reglas claras”, al tiempo que aseguró: “El fortalecimiento de la democracia y del sistema republicano no se mide por la voluntad de controlar sino respetando el Estado de Derecho”.

La presidenta de la comisión manifestó que el dictamen surgió por consenso pues recibió aportes de todos los bloques políticos. Según planteó, el texto “es riguroso en el respeto de las garantías constitucionales para que, si debe aplicarse, todos sepamos cuáles son las reglas del juego”.