El Gobierno de Entre Ríos reorganizó Modernización y trasladó a Federico Welschen a la Secretaría de Deportes

El gobierno modificó la Secretaría de Modernización y trasladó a un funcionario de una cartera de gestión a otra muy distinta.

El Gobierno de Entre Ríos dispuso una nueva reorganización administrativa dentro de la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación mediante un decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial, en el que se suprime una dependencia existente, se crea una nueva coordinación con un perfil diferente y se deja sin efecto la designación de quien ocupaba el cargo. Horas después, mediante otra norma, ese mismo funcionario fue nombrado en otra área del Poder Ejecutivo.

Las medidas forman parte del proceso de reestructuración iniciado tras la modificación de la Ley Orgánica de Ministerios y la incorporación de las competencias de Ciencia, Tecnología e Innovación a la órbita de la Secretaría General de la Gobernación.

Reordenamiento en Modernización

El primero de los decretos oficializa la supresión de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, dependencia que originalmente pertenecía a la entonces Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, creada bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Económico.

Esa estructura había sido absorbida por la actual Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación luego del dictado del Decreto Nº 68/2026, mediante el cual el Gobierno provincial redefinió competencias y reorganizó distintas áreas de la administración.

En ese marco, el Ejecutivo sostiene que la continuidad de la Coordinación de Asuntos Jurídicos “no resulta necesaria” dentro de la nueva configuración funcional del organismo, razón por la cual dispuso su eliminación.

Como consecuencia directa de esa decisión, el decreto deja sin efecto la designación del abogado Federico Martín Welschen, quien había sido nombrado en ese cargo mediante el Decreto Nº 29/2025 del Ministerio de Desarrollo Económico.

Una nueva coordinación con otro perfil

La eliminación de la coordinación jurídica no implicó una reducción de la estructura sino una redefinición de funciones.

En reemplazo del área suprimida, el Gobierno creó la Coordinación de Gestión de Programas de Innovación y Modernización, una dependencia que responderá directamente al secretario del área.

Según los fundamentos del decreto, la nueva unidad tendrá como objetivo fortalecer el seguimiento de programas, expedientes y proyectos estratégicos vinculados a modernización, transformación digital, ciencia y tecnología.

Entre sus funciones figuran:

-la coordinación administrativa de programas e iniciativas;

-el seguimiento de expedientes y actuaciones;

-la elaboración de informes y documentación administrativa;

-la articulación con organismos públicos, privados y académicos;

-el apoyo en la organización de reuniones institucionales;

-la sistematización de información para la toma de decisiones.

El propio decreto aclara expresamente que la creación de esta coordinación “no importa una sustitución automática ni continuidad subjetiva del cargo suprimido”, sino que responde a “una reorganización funcional fundada en las actuales necesidades del servicio”.

Ese punto adquiere relevancia porque evita interpretar que el nuevo cargo constituye simplemente un reemplazo formal del anterior.

Un traslado inmediato a Deportes

Sin embargo, la salida de Welschen de Modernización no implicó su desvinculación del Gobierno provincial.

A través de un segundo decreto, publicado en la misma edición del Boletín Oficial (con decretos correlativos, publicados uno debajo del otro), el gobernador Rogelio Frigerio dispuso su designación como nuevo Coordinador de Asuntos Legales de la Secretaría de Deportes.

Para concretar ese nombramiento, previamente dejó sin efecto la designación de Pablo Ezequiel Marse, quien ocupaba ese cargo desde 2025. La desvinculación de Marse rige retroactivamente desde el 7 de abril de 2026, mientras que Welschen asume desde la fecha del nuevo decreto.

La norma establece que el nuevo coordinador percibirá una remuneración equivalente al Nivel 41 del Personal Superior Fuera de Escalafón previsto en la Ley Provincial Nº 8.620.

Continuidad dentro del Ejecutivo

La secuencia administrativa muestra un movimiento interno dentro del organigrama provincial más que una salida del funcionario.

En los hechos, Welschen deja un cargo que desaparece como consecuencia de la reorganización de Modernización y pasa inmediatamente a desempeñarse en otra dependencia de la Secretaría General de la Gobernación, esta vez al frente de la Coordinación de Asuntos Legales de Deportes.

Al mismo tiempo, la Secretaría de Modernización modifica su perfil organizacional al reemplazar una coordinación jurídica por una unidad orientada a la gestión, seguimiento administrativo y articulación institucional de programas vinculados con innovación y transformación digital.

Los dos decretos llevan la firma del gobernador Rogelio Frigerio y del ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, y forman parte del proceso de adecuación administrativa que el Ejecutivo provincial viene implementando desde la reforma de la estructura ministerial.

El Boletín Oficial del 3 de julio de 2026