Gobernador Mansilla avanza en la mejora de la red vial con un nuevo convenio con Vialidad Provincial

El intendente de Gobernador Mansilla, Francisco Pasinatto, firmó un convenio con la Dirección Provincial de Vialidad que permitirá fortalecer el mantenimiento de los caminos provinciales y rurales de la región, en el marco de las políticas impulsadas por el gobernador Rogelio Frigerio.

El acuerdo apunta a mejorar la transitabilidad de las vías que conectan Gobernador Mansilla con su zona de influencia, favoreciendo el desarrollo productivo, el acceso a la educación, la salud y una mejor calidad de vida para los vecinos.

"Este acuerdo nos permitirá seguir trabajando para mejorar la transitabilidad de los caminos rurales que conectan a Gobernador Mansilla y su zona de influencia, fundamentales para la producción, la educación, la salud y el desarrollo de nuestra comunidad. Seguimos gestionando y acompañando acciones concretas que mejoran la calidad de vida de los mansillenses", dijo el presidente municipal.