Informe de salud mental en Entre Ríos: “La ley no falla, falta el presupuesto”

Este jueves, en la Casa de la Cultura de Paraná, se realizó la presentación del informe “La situación de la salud mental en Entre Ríos: aportes del Órgano de Revisión de Salud Mental: Informe de Gestión 2025”. El acto fue encabezado por el defensor general, Maximiliano Benítez, quien ejerce la presidencia del organismo. Estuvo presente la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Gisela Schumacher.

“Es un día gratificante para la institucionalidad de la provincia”, destacó Benítez, quien explicó que la adhesión provincial a la Ley de Salud Mental N° 26.657 creó el Órgano de Revisión dentro del Ministerio Público de la Defensa, es decir, como un organismo independiente. “El Órgano se creó con un gobierno de un poder político y siguió funcionando con un gobierno de otro color político”, agregó, antes de celebrar la reciente puesta en marcha de la Comisión Provincial Interministerial de Salud Mental y Consumos Problemáticos (Coprisma).

Por otro lado, el titular del MPD subrayó que la actual Ley de Salud Mental “determinó un salto cualitativo en el tratamiento de la salud y recuperó derechos. Las cuestiones que se critican de esta ley son justamente por su no cumplimiento o por prácticas contrarias a su objetivo, por ejemplo, el no otorgamiento del 10% del presupuesto total de Salud”.

Por su parte, el secretario ejecutivo del ORSMER, Martín Cabrera, explicó el funcionamiento del Plenario y de la Secretaría Ejecutiva y subrayó que el plan de acción de la entidad tiene dos dimensiones fundamentales: la supervisión y la promoción de derechos. En cuanto al informe de gestión, mencionó que fue aprobado por la unanimidad de los y las plenaristas, publicó Apf Digital.

Asimismo, participaron los y las integrantes actuales del Plenario del ORSMER: Esteban Dávila, director general de Salud Mental; María Emma Bargagna, directora general de Derechos Humanos; Lorena Calí, secretaria de la Defensoría General, y los y las representantes de las instituciones: Asociación de Usuarios, Familiares y Amigos de Salud Mental (AUFASAM), Norberto González y Brenda Fael: Asociación de Médicos y Médicas Psiquiatras de Entre Ríos (AMPER), Laureana Espasandín y Margarita Cermelli –esta última través de un escrito–, y Hogar de Cristo Paraná: Federico Manavella y Candela Volpe.

Por su parte, el Equipo Técnico Interdisciplinario del Órgano de Revisión de Salud Mental, integrado por Gervasio Anzola, Luisina Franco Mangioni, Javier Schubert, Julia Russo y Cynthia Protzman, presentó los aspectos más importantes del Informe de Gestión.

Entre los asistentes estuvieron la secretaria de Políticas de Cuidado del Ministerio de Desarrollo Humano, Ayelén Acosta; el secretario de Salud, Daniel Valentinuz; el director general de Hospitales, Mauro González; la Procuradora Adjunta del Ministerio Público Fiscal, Mónica Carmona, así como autoridades de Salud, Copnaf, Policía y otros sectores.

El informe

El Informe de Gestión, que puede descargarse completo en este link, contempla temas como la situación de infancias y adolescencias, el acceso a derechos de las personas con discapacidad psicosocial, los abordajes de presentaciones de personas usuarias, familiares y referentes comunitarios y las intervenciones de la Secretaría Ejecutiva ante casos de vulneración específica de derechos.

Otros puntos que se incluyen son el uso de consignas policiales en establecimientos de salud mental, la situación de personas declaradas inimputables y de las que se encuentran privadas de su libertad, las internaciones prolongadas y evaluaciones de monitoreos y relevamientos institucionales realizados.