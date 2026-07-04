Concejales analizan herramientas para generar inversión, producción y trabajo

La Liga de Concejales Justicialistas se reunió este sábado en Nogoyá. Durante la jornada se debatió la importancia de impulsar mecanismos desde los Concejos Deliberantes para fomentar el desarrollo económico de las localidades entrerrianas.

El encuentro se realizó en el Colegio de Abogados y contó con la presencia de ediles de distintos puntos de la provincia. A lo largo de la actividad expusieron funcionarios vinculados al sector productivo y los concejales intercambiaron experiencias, con el propósito de diseñar instrumentos que permitan atraer capitales, fortalecer la industria y crear puestos de trabajo en cada distrito.

En ese marco, la concejala anfitriona, Guillermina López, celebró la jornada: “La verdad que es muy productivo, estamos muy contentos de haber recibido a tantos compañeros de la provincia. Siempre decimos que estos encuentros de la Liga son fructíferos en ese sentido, porque conocemos distintas realidades”. Al respecto, detalló que “hoy compartimos la realidad de la industria y de la producción de Paraná, por un lado, que es tan rica, y por otro lado, la realidad que vive Nogoyá, que es tan escasa y logramos ver el contraste entre estos dos tipos de gestiones. Por un lado, un gobierno municipal que invierte, que se propone crecer como ciudad, que es el de Paraná, y por otro, un gobierno municipal como Nogoyá. Yo decía en el panel que Nogoyá tiene la particularidad de estar en un lugar específico de la provincia y además tiene la particularidad de tener muchos funcionarios provinciales en la gestión actual de Frigerio. Y sin embargo, la política de promoción del empleo es nula. Entonces, la verdad que lo más interesante fue ver que la respuesta a todo esto está en la decisión política de hacer las cosas”.

La presidenta del bloque Más para Entre Ríos en el Concejo Deliberante de Paraná, Luisina Minni, coincidió con ese diagnóstico y puso el acento en la necesidad de planificar a mediano plazo: “Nosotros en Paraná decidimos hace tiempo apostar al desarrollo productivo de la ciudad. Por eso trabajamos en una agenda política que ponga a la producción y al trabajo en el centro, porque sabemos que sin Estado presente en cada Concejo Deliberante, sin municipios que acompañen a las pymes, a los comercios y a los productores locales, es imposible generar empleo genuino”.

Asimismo, señaló que “este encuentro permite llevar a otras ciudades de la provincia lo que en Paraná nos dio resultado, y también escuchar las realidades de municipios como Nogoyá, que hoy están mucho más golpeados por el ajuste del Gobierno Nacional y provincial que no genera políticas públicas en este sentido. La Liga de Concejales tiene que ser la herramienta que ponga en agenda esta discusión en toda la provincia, porque el desarrollo no puede seguir siendo desigual entre una ciudad y otra”.

Por su parte, Micaela Cevasco, concejal de Gualeguay, sostuvo que “el balance es muy positivo ya que venimos trabajando con la Liga en estos encuentros sobre una temática que creo que es una de las principales problemáticas que tenemos todos los municipios intermedios o medianos, como le llamamos nosotros también: la falta de generación de empleo, de inversiones y la necesidad de que, en contextos como estos, en que tenemos gobierno nacional y provincial que se están alejando de los municipios, el municipio pase al frente para generar estas inversiones y estar presente también en esto, que es la principal problemática, de todos los municipios intermedios y medianos: la falta de empleo”.