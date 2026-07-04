El frío continúa en Entre Ríos: se esperan mínimas de hasta 1 grado este sábado

Las bajas temperaturas seguirán marcando el ritmo del invierno en Entre Ríos durante este sábado 4 de julio. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada se presentará estable, sin lluvias y con un ambiente frío desde las primeras horas del día, cuando las temperaturas descenderán hasta 1 y 2 grados en distintos puntos de la provincia.

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá se espera una mínima de 1 °C y una máxima de 13 °C, con cielo parcialmente nublado durante gran parte de la jornada.

Para Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, el organismo prevé una temperatura mínima de 2 °C y una máxima de 13 °C. En esa región también predominará el cielo parcialmente nublado.

En tanto, en Gualeguaychú, Colón, Concepción del Uruguay, Tala e Islas del Ibicuy el pronóstico anuncia una mínima de 1 °C y una máxima de 13 °C. Además, durante la mañana podrían registrarse neblinas, mientras que el resto del día se presentará con cielo algo nublado.

Si bien el frío continuará siendo intenso durante el inicio de la jornada, el pronóstico no prevé precipitaciones para este sábado y las temperaturas experimentarán un leve ascenso durante la tarde en toda la provincia.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.