Docentes denuncian el cierre del Profesorado de Lengua y Literatura en Diamante y reclaman explicaciones

La decisión de dejar de abrir el Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura del Instituto Superior Diamante generó un fuerte rechazo entre docentes, estudiantes y egresados de la institución, que presentaron una nota al equipo directivo para exigir que se expliquen los fundamentos de la medida y se garantice la continuidad de las trayectorias de quienes actualmente cursan la carrera.

En el documento, la comunidad educativa solicita conocer cuáles fueron los criterios pedagógicos, institucionales y socioeconómicos que llevaron a resolver el cierre de la única carrera humanística pública que se dicta en la ciudad y su zona de influencia.

Los firmantes sostienen que la baja matrícula no afecta únicamente a ese profesorado y, por eso, cuestionan por qué la decisión recayó sobre Lengua y Literatura y no sobre otras propuestas que atraviesan una situación similar. También advierten que el cierre tendrá consecuencias no solo para docentes y estudiantes, sino para toda la región, donde —afirman— continúa existiendo demanda de profesores de la especialidad.

Uno de los docentes de la carrera explicó a ANÁLISIS que la incertidumbre sobre su continuidad no es nueva. "Todos los años el profesorado es a término y tenemos que presentar los argumentos para que siga funcionando. El año pasado también estuvo muy fuerte la posibilidad del cierre y finalmente esa decisión se revirtió", relató.

Según explicó, semanas atrás los docentes de los profesorados de Lengua y Literatura y de Matemática mantuvieron una reunión en la que solicitaron formalmente la continuidad de ambas carreras. "Presentamos los argumentos sobre la importancia de las dos propuestas, su trayectoria y el hecho de que son carreras prioritarias porque siempre hacen falta profesores de Lengua y de Matemática. Eso quedó asentado en un acta", señaló.

Sin embargo, días después recibieron la notificación de que el Profesorado de Lengua dejará de abrir nuevos ingresantes y será reemplazado por una Tecnicatura en Gestión de Energías Renovables.

El docente aclaró que la carrera no deja de existir de manera inmediata. "Este año ingresaron 12 estudiantes y hoy siguen cursando entre seis y ocho en primer año. Además, hay alumnos en segundo, tercero y cuarto. La idea es cerrar de forma gradual: el año próximo ya no abriría primer año y después irían desapareciendo los cursos siguientes", explicó.

La medida también impactará en el plantel docente. "Todos somos suplentes a término fijo. Las horas se concursan todos los años. Los que damos clases en primer año ya sabemos que en marzo de 2027 vamos a perder esas horas", advirtió.

Entre los cuestionamientos que plantean los docentes aparece también el criterio utilizado para definir qué carrera se cierra. Según el profesor consultado, el Profesorado de Matemática tiene actualmente una matrícula menor y, sin embargo, continuará funcionando. "Además, hoy hay una demanda muy grande de profesores de Lengua. Muchos egresados de Diamante están trabajando incluso en Paraná porque faltan docentes en esa área", sostuvo.

En la nota presentada a las autoridades también se reclama información sobre el plan previsto para garantizar que los estudiantes puedan completar la carrera. Piden precisiones sobre tutorías, mesas especiales, equivalencias y otros mecanismos que permitan evitar que los alumnos vean interrumpidas sus trayectorias académicas.

Respecto de la nueva Tecnicatura en Gestión de Energías Renovables, los docentes aclaran que no cuestionan la incorporación de nuevas ofertas educativas, pero sí que ello implique la desaparición de un profesorado. Por ese motivo, solicitan conocer el estudio de factibilidad, el proyecto pedagógico, la infraestructura prevista, los perfiles docentes requeridos y los convenios para las futuras prácticas profesionalizantes.

Además, ponen en duda cómo se desarrolló el proceso de decisión. Señalan que en un acta de una reunión realizada el 2 de junio pasado quedó asentado el pedido de continuidad de los profesorados de Lengua y Literatura y Matemática; mientras que en otra, donde se resolvió el cierre, no figura —según sostienen— el voto en contra de la representante docente en el Consejo Directivo.

Acta 321 del Consejo Directivo.

"Lo que más nos preocupa es que nunca tuvimos la posibilidad de sentarnos a explicar por qué creemos que esta carrera debe seguir existiendo. La decisión ya estaba tomada cuando nos enteramos", afirmó el docente.

Mientras esperan una respuesta formal del equipo directivo, docentes, estudiantes y egresados insisten en que la medida sea revisada y reclaman la apertura de una instancia de diálogo antes de que el cierre del Profesorado de Lengua y Literatura, público y gratuito, quede definitivamente confirmado.

La respuesta institucional

Hasta el momento, el Instituto Superior Diamante no se pronunció públicamente sobre los cuestionamientos formulados por docentes, estudiantes y egresados respecto del cierre del Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura.

La única comunicación oficial se realizó a través de las redes sociales de la institución, donde se anunció que el establecimiento se encuentra trabajando para incorporar, a partir del ciclo lectivo 2027, la Tecnicatura Superior en Gestión de Energías Renovables.

En esa publicación se informa que la propuesta surgió de una serie de gestiones conjuntas y que cuenta con el aval de la Dirección Departamental de Escuelas de Diamante, la Dirección de Educación Superior, la Municipalidad de Diamante y el secretario de Industria de Entre Ríos, Catriel Tonutti. Además, se aclara que la apertura de las inscripciones dependerá de la aprobación definitiva del Consejo General de Educación.

Según la institución, la tecnicatura responde a la creciente demanda de perfiles técnicos vinculados al sector energético y busca formar profesionales que puedan desempeñarse en empresas de energías renovables, industrias, organismos públicos, consultorías y emprendimientos privados.

La publicación también vincula la creación de la nueva carrera con el proceso de inversiones anunciado para la ciudad, entre ellas la instalación de la empresa brasileña Nueva Energía Solar en el Puerto de Diamante, dedicada al ensamblado y comercialización de paneles solares.

Sin embargo, el comunicado no hace referencia al futuro del Profesorado de Lengua y Literatura ni responde a los planteos formulados por la comunidad educativa sobre los criterios que motivaron el cierre de la carrera, el plan previsto para garantizar la continuidad de los estudiantes que actualmente cursan la formación o la situación laboral de los docentes afectados.