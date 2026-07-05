Domingo con frío, nubosidad y algunas lluvias aisladas: cómo seguirá el tiempo en Entre Ríos durante la semana

El SMN anticipa un gradual aumento de la temperatura en Entre Ríos.

El primer domingo de julio se presenta con ambiente típicamente invernal en Entre Ríos. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada estará marcada por el cielo mayormente nublado, la posibilidad de lloviznas o lluvias aisladas en distintos sectores de la provincia y temperaturas que se mantendrán bajas durante todo el día.

En las principales ciudades entrerrianas se esperan las siguientes temperaturas:

-Paraná: mínima de 5°C y máxima de 10°C, con cielo mayormente nublado y baja probabilidad de precipitaciones.

-Concordia: mínima de 6°C y máxima de 11°C, con abundante nubosidad durante gran parte de la jornada.

-Gualeguaychú: mínima de 4°C y máxima de 11°C, con neblinas durante la mañana y entre un 10% de probabilidad de lluvias.

-Concepción del Uruguay: mínima de 5°C y máxima cercana a 10°C, con cielo cubierto y probabilidad de lloviznas aisladas.

Las temperaturas más bajas de la provincia volverán a registrarse en el sur y el este entrerriano. Localidades como Gualeguaychú, Gualeguay, Victoria y Concepción del Uruguay se ubicarán entre los 4 y 5 grados de mínima, mientras que en los departamentos del norte el amanecer será levemente menos frío.

El SMN mantiene además el alerta amarillo por temperaturas extremas por frío para buena parte del territorio provincial, especialmente en los departamentos del centro, este y norte, donde el fenómeno puede representar un riesgo moderado para grupos vulnerables, como adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.

Para los próximos días, el organismo nacional prevé una mejora gradual de las condiciones. El lunes persistirá el frío durante la mañana, aunque sin lluvias significativas, mientras que desde el martes se espera un paulatino ascenso de la temperatura y mayor presencia de sol. Las máximas oscilarán entre 14 y 17 grados, con mañanas todavía frías pero tardes más templadas, en una tendencia que se mantendría al menos hasta el cierre de la semana.