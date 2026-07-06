Agmer rechazó la oferta salarial del gobierno y reclamó una propuesta superadora

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) rechazó la oferta salarial del gobierno por considerarlo insuficiente. La reunión paritaria se realizó este lunes a partir de las 17, horas después del encuentro de representantes del Ejecutivo con los gremios estatales de UPCN y ATE. La negociación pasó a un cuarto intermedio.

La representación de los sindicatos docentes se reunió con el gobierno provincial en la sede de la Secretaría de Trabajo de la provincia, organismo que convocó al encuentro, en el marco de la Ley Nº 9.624 de paritarias docentes.

El gobierno ofreció un incremento consistente en un 3% sobre los haberes de julio (a cobrar en agosto) y un 3% sobre los haberes de septiembre (a cobrar en octubre), remunerativo y bonificable. En ese marco, el gremio mayoritario docente dio a conocer que rechazó la propuesta considerándola insuficiente para someterla a discusión.

El rechazo estuvo fundamentado en "que lo ofrecido dista de representar el proceso inflacionario y afrontar el aumento del costo de vida, lo que viene deteriorando cada mes los salarios docentes, empujando a situaciones dramáticas como el ahondamiento de condiciones de pobreza, el pluriempleo y la sobrecarga laboral en las y los trabajadores de la educación".

"Emplazamos al gobierno a presentar una propuesta superadora hasta el próximo miércoles 8 de julio, que contemple adelantar la base de cálculo, blanqueo de montos «en negro» y recupero de la inflación de diciembre hasta ahora", expresaron desde el sindicato en un comunicado.

La representación paritaria, por AGMER, estuvo conformada por el Secretario General, Abel Antivero, la Secretaria Adjunta, Lía Fimpel; la Secretaria de Prensa, Adriana Vílchez, y el miembro paritario de salario, Juan Carlos Crettaz.