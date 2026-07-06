Crisis y despido de trabajadores: “Hay una cadena de conflictos de mediano tamaño”, afirmó Camoirano

El secretario de Trabajo de la provincia de Entre Ríos, Mariano Camoirano, se refirió a los encuentros paritarios que se darán en la tarde con trabajadores estatales y docentes, y también habló de una problemática generalizada de empresas en crisis y despidos.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Camoirano comentó que “la semana pasada nos piden desde el Ejecutivo que convoquemos, así que hoy se está dando esa convocatoria” y sobre los asistentes indicó que “hasta el último momento no se sabe quién asisten, pero entiendo que siempre llevan a las personas con representación o representatividad como para hacer una oferta o para poder conversar. No sé cuál es la estrategia específica, a veces se plantea una estrategia de más tiempo, y siempre está también la cuestión de la liquidación en el sueldo, en caso de que haya intención de acordar o de dar un aumento lo más inmediato posible”.

Sobre el aumento por decreto que determinó el gobierno a los docentes, que rechazaron la oferta salarial, explicó que “las paritarias docentes se cerraron inmediatamente y se dieron las medidas de fuerza que consideraron pertinentes los representantes sindicales, se dieron por cerrada y se inicia nuevamente una apertura de paritaria ya en el marco de otro mes, dentro de la misma paritaria porque para nosotros es un expediente anual, pero en el marco de lo que sería la paritaria del mes de julio-agosto o la propuesta que haga el gobierno, se retoman y se abren nuevamente”.

“Siempre con la expectativa a la escucha de cuál va a ser la propuesta del gobierno y ver si esa oferta es considerada para llevarla al Congreso, si el Congreso la recibe depende del mandato que tengan los representantes de AGMER y de los demás sindicatos de los docentes y siempre hay un ida y vuelta ahí en esa negociación”, ahondó.

En cuanto a lo que pueda suceder en el encuentro, indicó: “Entiendo que hay expectativa y hay buena fe en la negociación. No sé después cuál es la oferta que tiene en mente el gobierno y cuál es la expectativa que tiene el sector docente para esa oferta. Entiendo que siempre una apertura de paritaria genera expectativa. En el caso de los docentes, también se está atravesando otro tipo de discusiones que son las discusiones de la reforma previsional, hay que ver si eso afecta a la hora de pensar y de sentarse o no, entiendo que son dos vías distintas o dos situaciones a trabajar y pensar desde otro lugar o con otra perspectiva. Habrá que ver hoy en la audiencia cómo se llega”.

Crisis y despidos en la provincia

En otro orden de temas, el funcionario se refirió al conflicto con la fábrica de baterías de Gualeguaychú Unión Bat que la semana pasada tuvo un cierre temporario y donde 100 trabajadores están en vilo ante la posibilidad de perder su fuente laboral. “La sensación que quedó de la primera audiencia obligatoria que fue virtual, en sede de la Secretaría de Trabajo, fue que había una instancia de diálogo que iba a hacerse anticipadamente a la segunda reunión fijada dentro de la Secretaría. Entiendo que en esa instancia estarán esta semana empresas y trabajadores negociando y a la expectativa de la segunda reunión dentro de la Secretaría”.

“Obviamente lo que alegó la empresa para la no apertura son cuestiones administrativas; por lo pronto, nosotros desde la legalidad lo que estamos controlando es que, independientemente de que la empresa decida o no retomar la producción, lo importante para nosotros es que esos 15 días sean abonados como establece la ley y que sigamos en la construcción de una salida y ojalá que esa salida sea con producción. En el peor de los casos nuestro rol es verificar que, si se da una desvinculación tan masiva con un impacto tan importante dentro de la localidad, que sea en el marco de la ley, que sea con las indemnizaciones que establece la ley, cosa de que cada trabajador tenga la oportunidad de tener lo que le corresponde y a partir de ahí empezar a ver cómo construye su futuro con otra fuente laboral o con un emprendimiento propio. Pero me parece que nosotros apostamos más al diálogo y a la construcción de que la empresa plantee un parate temporario y que en unos meses la cosa pueda volver a andar. Me parece que esa situación todavía no está muy clara”, explicitó.

Respecto de la situación de Granja Tres Arroyos, Camoirano sostuvo que “seguimos de cerca el conflicto, la semana pasada estuvimos terminando un relevamiento que hicimos con el gobierno de subsidios y de aportes a la boleta de luz y también un aporte económico. La verdad es que la gente está un poco ya cansada, sigue con la expectativa, relevamos 850 trabajadores la semana pasada, pero todavía con expectativa. A pesar del cansancio, a pesar de que pude estar presente y conversar con algunos trabajadores, algunos ya estaban manifestando que estaban haciendo changas, ya vinculándose con otro trabajo, no quieren perder los derechos de tantos años aportados a la empresa. Y muchos de ellos todavía tienen perspectiva de que se puede retomar la producción y hay algunas charlas que han tenido representantes de los trabajadores y la empresa en donde la persiana no se ha bajado”.

En este marco, sobre la situación general admitió que “lo que estamos viendo son, quizás, una cadena de conflictos que son de mediano tamaño. La evolución en este tiempo siempre se ha dado dentro de la Secretaría de muchos conflictos del pequeño comerciante, y lo veníamos notando en ese aumento de desvinculaciones concertadas siempre en el marco de la ley, al menos en lo que nos toca dentro de la Secretaría de Trabajo. Y en este contexto actual lo que se ha dado es que hay un par de empresas grandes en conflicto”.

“Hay que entender dos situaciones y quiero distinguir: hay algunas empresas que tienen o acarrean algunas complicaciones propias de la administración y gestión de la empresa y otras que son problemas propios de la situación económica o de la situación del consumo en particular que, en algunos casos, pueden ser por cambio de pauta de consumo y otros pueden ser porque realmente el consumo ha caído y ha impactado directamente en algunas empresas. Lo cierto es que nos ha llamado la atención en el caso de Gualeguaychú casi todas las empresas grandes que hemos tenido conflictos han sido siempre química o petroquímica vinculada siempre al mismo sindicato. Unión Bat y Fademi son dos fábricas de baterías, las dos más rimbombantes, y Laboratorios Pyam que también está vinculada a producción de insumos químicos para otras industrias que también están con el mismo sindicato, y después tenemos Granja Tres Arroyos que, en el contexto, es más complejo entenderlo porque la rama de actividad no está hoy tan perjudicada y afecta indudablemente a casi 1.000 trabajadores de Concepción del Uruguay”, describió.

Como conclusión, aseveró: “Tenemos que seguir de cerca cada uno de los conflictos sobre todo cuando afectan tanto a ciertas localidades e ir acompañándolos”.