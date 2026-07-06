El gobierno presentó una oferta salarial a los estatales y la paritaria pasó a cuarto intermedio

En el marco de la paritaria 2026, el gobierno provincial ofreció a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) un 6% a pagar en dos tramos. Los gremios solicitaron una mejora y se pasó a cuarto intermedio con fecha a definir.

El gobierno formalizó ante los gremios estatales UPCN y ATE una propuesta de actualización salarial del 6%, que se abonará en dos tramos: un 3% con los haberes de julio y otro 3% con los haberes de septiembre.

Además, según confirmaron desde el Ejecutivo, la oferta mantiene vigente la suma fija acordada en mayo último.

Los gremios solicitaron al Ejecutivo mejorar la propuesta y pidieron pasar a un cuarto intermedio, con día y horario a confirmar.