Entre Ríos inicia la semana helada y con una densa niebla

Entre Ríos amaneció helada y con una densa niebla este lunes 6 de julio. El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que la visibilidad es muy reducida y se recomienda circular con precaución, sobre todo en zonas descampadas.

Las temperaturas mínimas bajaron hasta 1 grado y se espera que llegue a bajo cero este martes. De hecho, rige un alerta amarillo por frío extremo en los 17 departamentos. Luego, desde el miércoles se anticipa un sueve repunte térmico.

El alerta por frío es de nivel amarillo, con efecto leve a moderado en la salud. Las temperaturas “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

En cuanto a las condiciones, se espera buen tiempo este lunes, con posibles inestabilidades que llegarían recién entre el jueves y el viernes.

Recomendaciones del SMN ante el frío