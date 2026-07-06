Muntes: “Que los senadores pidan jubilarse es una bofetada a los trabajadores”

El secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes, habló de las expectativas para el encuentro paritario convocado por el gobierno para hoy. También reiteró los motivos del rechazo a la reforma previsional.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Muntes aseguró que “las expectativas son las mejores, lamentablemente no podemos decir que en los últimos tiempos hemos podido avanzar, aunque sea en lo mínimo, como para decir que a la paritaria se la reconoce, que es un ámbito donde los trabajadores podemos proponer, hay debate y a partir del debate podemos sacar la mejor instancia posible para el conjunto. Lamentablemente en los últimos tiempos ha sido imposición, y nuestro sindicato es terriblemente castigado por el solo hecho de pensar distinto, de oponerse a lo que ha intentado el gobierno siempre de garantizar a los trabajadores y trabajadoras lo mínimo posible, la pérdida del poder adquisitivo”.

Ante ello, planteó: “Vamos a esperar cuál es la propuesta que lleva el gobierno, por dónde es la propuesta y a partir de la propuesta la vamos a ir debatiendo, seguramente con todo el cuerpo de delegados y con el Consejo Directivo Provincial, esperando –y con claridad, por enésima vez lo decimos- que haya una propuesta de recuperación salarial, de cómo recuperamos el salario. Porque aquella vez que prometieron ‘un día vamos a recuperar el salario y vamos a presentar un plan estratégico de recuperación del salario’, nunca llegó; esperemos que hoy lunes empiece a llegar y que a partir de ahora sea totalmente diferente”.

Consultado por la pérdida del poder adquisitivo del salario estatal, afirmó que “a la fecha es más del 41,4% desde que asumió este gobierno. Este año solamente hemos perdido más del 7,4%. Y entendemos que va a ser difícil poder entender un punto de partida a partir de una fecha determinada, porque si los encuentros paritarios son cada dos o tres meses, y si la oferta es nada más que la inflación del mes anterior, seguimos perdiendo cada vez más. No hay duda que es así”.

“Esta vez se ha dado la última característica, a pesar de que han intentado envolver de que es una propuesta extremadamente superadora para los momentos de crisis. Perdón, la crisis es para nosotros los laburantes, para los que menos tenemos, los que perdemos el laburo, los que quedan en la calle cuando las fábricas se cierran, los que no tenemos garantizado el salario, los que no llegamos a fin de mes, para esa gente la situación es extremadamente compleja. Con más del 41% de pérdida de poder adquisitivo estamos muy pero muy lejos, realmente el salario nuestro se ha ido por el piso, y la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del Estado tarjetean, piden cuotas para poder sobrevivir, no solamente para pagar los servicios, sino para poder ir al supermercado. La situación es dramática, es muy pero muy difícil, y esperamos hoy poder avanzar en algo, va a ser difícil, no le creemos mucho, pero a las 2 y media de la tarde vamos con la mejor expectativa”, describió.

Respecto de las diferencias con UPCN que acepta las propuestas salariales del gobierno, “no hay mucha más alternativa a pesar de que llevamos las mejores propuestas, mucho más claras, con contundencia explicamos lo que hemos perdido, por qué necesitamos anclar el salario de otra forma, por qué necesitamos recuperarlo. Por eso nuestra campaña es no solamente de ser el gremio mayoritario, de pedir a los trabajadores y trabajadoras que se afilien para cambiar esta realidad porque el acuerdo te lleva a que sigamos perdiendo”.

“En cada una de las asambleas la desazón es muy grande, pero en esto necesitamos militar a conciencia de por qué nos pasa eso a los trabajadores, no solamente a los trabajadores del Estado sino en general, porque la pérdida es cada vez más grande y los trabajadores del Estado en particular cada vez vamos más complicados. Y ni hablemos cuando estamos en clara minoría y esa clara minoría lleva a que toda la propuesta de la Asociación de Trabajadores del Estado quede en el archivo totalmente”, agregó.

En este marco, descartó la posibilidad de diálogo entre ATE y UPCN: “No, es muy difícil porque nosotros lo que seguimos planteando es la reivindicación del salario y las condiciones dentro de un Estado democrático y respetándose. Yo no voy a ir con esto de que nos perjudiquen a cada uno de los trabajadores y trabajadoras, porque el sindicato cuando plantea una diferencia en lo salarial, tienen todos los vericuetos en contra y ATE empieza a tener muchísimos inconvenientes. Y nosotros vamos a seguir tal cual pensamos, no vamos a cambiar, excepto que las asambleas y que los trabajadores y trabajadoras piensen distinto”.

Como ejemplo, mencionó que “en la última propuesta salarial, las asambleas fueron a lo largo y ancho de toda la provincia y por unanimidad fue el rechazo. Y ese rechazo significó para la Asociación de Trabajadores del Estado que tengamos muchísimos inconvenientes con la cuota solidaria y que ATE tenga un problema económico muy grande. De todos modos, vamos a seguir con la misma propuesta”.

“Con total honestidad, no sé si UPCN hace asambleas, tengo mi duda también. Nosotros sí las hacemos, son públicas, las grabamos, cada uno de los compañeros se puede expresar. Son asambleas muy interesantes porque se discute todo e intentamos construir de la mejor manera porque creemos que esa es la única forma que tenemos de construir los trabajadores y trabajadoras, no tenemos otra. Cada uno que se haga cargo de lo suyo, nosotros estamos trabajando en esa línea y es la que nos tiene que dar resultados a la larga. No hay duda de que esto se va a revertir, pero lleva mucho trabajo, mucho sacrificio, militar mucho, pero fundamentalmente concientizar mucho”.

Reforma previsional

Consultado respecto de las modificaciones que se estarían introduciendo al proyecto de reforma previsional que presentó el Ejecutivo a la Legislatura, Muntes recordó: “Nosotros fuimos muy claros desde la Multisectorial, con algunas diferencias, pero en general con otras instituciones y en el seno de la Multisectorial coincidimos todos en que este proyecto de ley no podía avanzar. A partir de ahí hicimos un trabajo muy claro a lo largo y ancho de toda la provincia, pero discutiendo con cada uno de los legisladores, en este caso los senadores que en primer término tienen que ir a votar, en cada una de las comisiones, fuimos muy claros, y nosotros notamos contradicciones entre ellos mismos, y creemos que están convencidos de que no es lo mejor”.

En ese marco, planteó que “los dos senadores que tienen responsabilidad muy importante en el proyecto ya iniciaron los trámites de jubilación. Eso también es una bofetada a cada uno de los laburantes, a cada uno de los trabajadores y trabajadoras, porque ni ellos creen en lo que ellos mismos están legislando y están llevando adelante”.

“Sí entendemos que toda modificación que haya es por la gran presión que hemos hecho desde todos los sectores, desde la Multisectorial, todas las movilizaciones, las manifestaciones, el esfuerzo que hemos hecho a lo largo y a lo ancho de la provincia. Sí entendemos que los vectores hasta ahora, de lo que se está hablando, tiene un cambio muy grande, muy pronunciado, pero nosotros vamos a seguir insistiendo hasta lo último en que no debe ser ley. A partir de ahí seguramente lo vamos a analizar; hasta ahora tenemos la firme esperanza de que los legisladores no acompañen, aunque algunos nos dicen que no están de acuerdo, que por la obediencia debida y porque necesitan seguir estando en los lugares donde están, van a acompañar. Duele, es muy triste, pero lamentablemente es así”, concluyó.