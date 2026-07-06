Trabajadores de Unionbat de Gualeguaychú se manifestaron en contra de los despidos

Los trabajadores de la firma Unionbat realizaron este lunes al mediodía una protesta en reclamo por sus fuentes laborales, con quema de cubiertas. La manifestación se llevó a cabo en la rotonda de acceso al Parque Industrial de Gualeguaychú.

Las familias de los trabajadores acompañaron la lucha. “Estamos viviendo este momento con gran incertidumbre, angustia y preocupación por nuestro futuro. Mi marido trabaja hace 12 años. Cuando se despide a un trabajador, hay una familia atrás que sufre”, expresó Noelia, esposa de uno de los despedidos.

“Dependemos íntegramente de él”, dijo Noelia, quien tiene cuatro hijos. Actualmente viven de ahorros y esperan poder solucionar pronto la situación. “Hay que ser positivos, porque necesitamos el trabajo. Sin trabajo no hay futuro. Necesitamos una respuesta, y la respuesta no llega”, lamentó.

Otra pareja de un despedido, Soledad, dijo que necesitan que “cobren al menos algo, que nos den una respuesta”. “Hay gente que alquila, que la está pasando mal. Necesitamos una respuesta, no recibimos nada, nadie se ha acercado a decir algo”, lamentó.

La crisis en Unionbat

La primera señal de la crisis llegó con la decisión de Unionbat S.A., que despidió a 101 trabajadores, la totalidad del personal comprendido bajo el Convenio Colectivo de Trabajo, paralizando completamente la actividad de su planta instalada en el Parque Industrial Gualeguaychú.

La semana pasada, representantes de la empresa y del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas participaron de una audiencia virtual convocada por el organismo provincial en un intento por destrabar el conflicto. Se trató del primer encuentro formal entre las partes desde que se dispuso la conciliación obligatoria por el plazo de 15 días hábiles.

La resolución de la Secretaría de Trabajo ordenó retrotraer la situación al estado previo a los despidos comunicados el 26 de junio, dispuso la reincorporación inmediata de los trabajadores afectados y estableció que la empresa deberá abstenerse de adoptar medidas que alteren las condiciones laborales mientras dure el proceso de conciliación.

Sin embargo, desde el gremio denunciaron que el miércoles la empresa no permitió el ingreso de los empleados a la planta, pese a la vigencia de la medida dispuesta por la autoridad laboral.

En ese contexto, el secretario gremial de Químicos y Petroquímicos, Martín Gómez, adelantó que entre este lunes y el martes podrían concretarse reuniones informales entre las partes para intentar conocer la postura de la empresa y explorar una salida al conflicto. Además, está previsto que el próximo miércoles 15 de julio se realice una nueva audiencia, esta vez de manera presencial, en el marco de la conciliación obligatoria.

Fuente: Ahora.