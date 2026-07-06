Trabajan en comisión para llevar el proyecto de reforma previsional el miércoles al recinto del Senado

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Gustavo Vergara, dijo que este martes se realizará una reunión conjunta de comisiones para emitir dictamen sobre la reforma previsional. Además, anticipó que el oficialismo analiza cambios en el proyecto y rechazó que la iniciativa afecte derechos adquiridos de los actuales jubilados.

El Senado de Entre Ríos ingresará en una etapa clave del tratamiento de la reforma previsional. El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Gustavo Vergara, confirmó que este martes se realizará una reunión conjunta con la Comisión de Asuntos Constitucionales para emitir dictamen sobre el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo.

Según indicó el legislador, el objetivo del oficialismo es cerrar esa instancia y habilitar el debate en el recinto al día siguiente. “Tenemos programado una nueva comisión el martes próximo a las 9.30 horas, también sería una comisión conjunta con la Comisión de Asuntos Constitucionales y la idea nuestra es estar ya afinando los últimos detalles para ese día emitir el dictamen, para elevarlo al pleno del cuerpo”, señaló.

Vergara reconoció que existe la posibilidad de que el bloque justicialista presente un dictamen de minoría, aunque manifestó su expectativa de alcanzar consensos. “Creemos que sería lo más sensato que haya un dictamen donde se acuerde con la reforma del sistema previsional”, sostuvo en Puro Cuento (Radio Plaza).

El senador defendió la necesidad de avanzar con la iniciativa al señalar que la crisis del sistema previsional lleva varios años. "Esto no es una cuestión antojadiza de un gobierno que lleva dos años y medio de gestión, sino que es el resultado de haber evaluado un sistema que hace muchos años está en crisis", afirmó.

Asimismo, confirmó que continúan las conversaciones con el Poder Ejecutivo para introducir modificaciones al texto original. Entre los aspectos que se encuentran bajo análisis mencionó las edades jubilatorias, los regímenes especiales y las condiciones de acceso a los beneficios. También indicó que se estudian cambios vinculados a la declaración de emergencia previsional y las facultades delegadas, luego de las observaciones realizadas durante el debate en comisión.

"Esas miradas son atendibles y creo que van a estar dentro de las modificaciones", expresó al referirse a los planteos del fiscal de Estado sobre la necesidad de establecer fundamentos y un plazo determinado para la emergencia.

Respecto de las críticas formuladas por la Multisectorial y distintos gremios, que advierten una posible afectación de derechos adquiridos, Vergara rechazó esa interpretación. "Los derechos adquiridos son ciertos para los actuales beneficiarios y nosotros hemos dicho que el valor de las jubilaciones que actualmente están percibiendo no se van a modificar y van a estar sujetos al régimen de movilidad que establece la ley", aseguró.

Por último, el legislador manifestó que el oficialismo trabaja para reunir las mayorías necesarias para aprobar la iniciativa. "Estamos trabajando para que estén las mayorías necesarias que pide la ley", concluyó.