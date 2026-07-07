Acompañantes terapéuticos advierten sobre una crisis del sector: demoras en los pagos y reparo institucional

Acompañantes terapéuticos de la provincia iniciaron una serie de asambleas y reuniones colectivas con el fin de organizarse frente a lo que describen como una situación de desamparo laboral e institucional.

Según manifestaron integrantes del sector, la combinación de importantes demoras en el cobro de sus haberes por parte de las obras sociales y una severa crisis interna en el Colegio de Acompañantes Terapéuticos ha dejado a los profesionales sin un respaldo efectivo ante sus reclamos.

La principal preocupación económica radica en el incumplimiento de los tiempos de pago y en la falta de respeto al monto mínimo ético del valor honorario que regula la actividad. Entre las prestatarias señaladas por los trabajadores debido a los retrasos en las liquidaciones se encuentran la Obra Social del Personal de Camioneros y la Obra Social de Empleados de Comercio, publicó Apf Digital.

A este escenario de vulnerabilidad financiera se le suma un profundo conflicto en la conducción de la entidad deontológica. Miembros del colectivo advierten sobre disputas individuales entre las autoridades del colegio, lo que ha derivado en una parálisis administrativa y en una falta de claridad respecto a las normativas legales que rigen la profesión. Quienes ejercen la actividad señalan que la institución funciona actualmente de manera "fantasma", perdiendo su rol de intermediación y defensa ante las obras sociales.

Ante la falta de respuestas oficiales por parte de la comisión directiva del Colegio, los acompañantes terapéuticos manifestaron que la única vía para visibilizar la problemática es la organización independiente. En las últimas reuniones sectoriales se acordó profundizar las medidas de agrupación interna para evitar que la precarización de sus condiciones de trabajo continúe pasando inadvertida para las autoridades correspondientes.