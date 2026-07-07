Antivero: “Hay un deterioro total del salario y la oferta del gobierno no responde a nuestras necesidades”

"Parece que no estamos en la agenda pública de este proyecto de gobierno porque no estamos teniendo una respuesta que recomponga salario y que preste verdaderamente atención a lo que es la educación pública", cuestionó Antivero.

El secretario General de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Abel Antivero, explicó los motivos del rechazo a la oferta salarial del gobierno y reiteró la postura en contra de una reforma del sistema previsional.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Antivero explicó que la oferta salarial se rechazó “porque no responde a las necesidades de la economía de los docentes, porque no responde a la situación actual de lo que es el bolsillo de los trabajadores de la educación”.

“Hay que tener en cuenta que nosotros seguimos reclamando que existe una deuda por parte del gobierno de 14% desde diciembre a la fecha y se ofrece un 6% proyectado a cobrar con 3% con haberes de julio, es decir, en agosto, y 3% para cobrar con haberes de septiembre, en octubre. Por lo tanto, teniendo en cuenta que próximamente en estos días el INDEC va a dar nuevamente la inflación de junio y está proyectando aproximadamente un 2%, 1,9% o 2,1%, eso se sigue acumulando y ese 6% que ofrece el gobierno no responde a lo que estamos demandando. Y agregamos que al mismo tiempo hay un deterioro total del bolsillo de la docencia y teniendo en cuenta la pérdida de la capacidad de compra que existe en toda la sociedad, no solamente en la docencia”, explicitó.

Sobre la pérdida salarial frente a la inflación, ahondó: “Tengamos en cuenta que hipotéticamente, la inflación se mantenga en un 2% hasta el mes de octubre. Si nos vamos a octubre, tendríamos el 22% acumulado de inflación. Y en cambio la propuesta del gobierno hubiese sido solamente 9,5, con lo cual seguimos quedando lejos, ya pasamos más de la mitad del año y pareciera que no hay una intención verdadera sobre lo que es nuestra demanda. Entonces no resuelve la cuestión una propuesta salarial de este tipo”.

Consultado por la propuesta que se esperaba para cumplir expectativas, el dirigente señaló que “según lo hablado con otros sindicatos, entendíamos que un 10%, y con una propuesta que permita una discusión de recomposición más el blanqueo de los montos en negro que pagó en el marco del decreto 500 en el mes de marzo –que nosotros denunciamos como inconstitucional- podría permitir una discusión salarial que abra las puertas a poder entendernos un poco mejor”.

“Por eso lo rechazamos, emplazamos al gobierno para el día miércoles, para mañana, para que mejore la propuesta. Nuestra vocación de diálogo siempre está, el tema es que el gobierno nos convoca justamente en el receso de invierno, donde todos los docentes están en sus casas, donde no hay nadie en las escuelas, agregado que nos ha sacado la posibilidad de hacer asambleas. Entendíamos que si existe esa posibilidad que haga una propuesta considerable habilitaría la posibilidad de hacer asamblea, pero no podemos dejar de remarcar que no tenemos permitido hacer asambleas como era antes en el marco del decreto 1.318 desde el año pasado cuando discutimos el proyecto de la ley OSER”, definió.

Admitió asimismo que “existe esa gran posibilidad de que si no hay un acuerdo el gobierno proceda de la misma manera, otorgando el aumento por decreto. Por lo tanto, nosotros estamos concientizados y mentalizados de que el conflicto es a largo plazo en lo salarial”.

“Yo recién escuchaba una publicidad del gobierno que decía que el dinero iba al lugar donde tenía que ir, pero parece que no estamos en la agenda pública de este proyecto de gobierno porque no estamos teniendo una respuesta que recomponga salario y que preste verdaderamente atención a lo que es la educación pública. Por lo tanto, por supuesto, que vamos a repudiar, vamos a rechazar que el gobierno avance de esa manera. Ponemos en valor que existe una convocatoria paritaria, pero pareciera que se nos convoca, se nos hace una propuesta, luego fracasa la paritaria y el modus operandi del gobierno, termina siendo darlo por decreto. Por lo tanto, por supuesto que lo vamos a rechazar y vamos a continuar insistiendo hasta que se recompone el salario docente tal como corresponde”, evaluó.

Por otra parte, sobre el conflicto ante la reforma previsional, Antivero aseguró que “el rechazo de AGMER seguirá estando” pese a las modificaciones que se introducirían en el Senado al proyecto del Ejecutivo. “Hemos dicho y sostenemos una premisa histórica que expresa que la ley 8.732 no se toca, por lo tanto, entendemos que toda modificación que se haga sobre la misma ley es un avance y tiene un espíritu de ajuste y de impronta economicista que es parte de un plan de empobrecimiento sobre los trabajadores. Por lo tanto, nosotros nos mantenemos intransigentes en el mismo lugar, no aportamos, ni hemos aportado ni un punto ni una coma, y por supuesto hoy, en este mismo momento, se está instalando la carpa en Plaza Mansilla, frente a la Casa de Gobierno, para seguir expresando nuestra resistencia a esta reforma”, sentenció.

Consultado por el diálogo con los senadores, sostuvo que desde AGMER “seguimos teniendo entrevistas, los seguimos interpelando en los Departamentos, en las localidades, seguimos planteando sus posicionamientos, se los cuestionamos también porque hay legisladores que nos han dicho que van a votar por obediencia debida, donde también hemos detectado algunos casos donde no había una buena lectura o interpretación de lo que implica el proyecto de ley. Vale decir, ese fue el caso del senador (Rubén) Dal Molín, que un día antes de ingresar su expediente jubilatorio había estado con nosotros y le planteamos nuestro posicionamiento. Y posteriormente termina demostrando su contradicción, porque fue uno de los voceros principales del Senado del oficialismo que salió a fundamentar que la Caja tiene un déficit culpa de los trabajadores. Por eso lo seguimos interpelando, seguimos planteando, seguimos teniendo algunas comunicaciones, vemos y notamos un nerviosismo y una tensión por parte del gobierno que, como hemos dicho reiteradas veces, no tiene los porotos contados”.

Por último, recordó que “en el marco de la Multisectorial tenemos planificado un paro general en toda la provincia de Entre Ríos para el día que se trate el proyecto de reforma en la sesión del Senado. En el caso de los docentes es incongruente un paro en el receso de invierno porque todos los docentes están en sus casas, pero aun así seguimos pensando en eso y con una concentración y una presencia frente al Senado el día que se trate”. “Al mismo tiempo, en lo que tiene que ver con lo salarial, en el ámbito de la Comisión Directiva Central seguimos analizando paso a paso cómo se va dando este proceso y esta discusión salarial y en breve resolveremos cuáles van a ser los pasos a seguir”, concluyó.