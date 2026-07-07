Fleitas no descartó un frente electoral con Frigerio: "No es descabellado que haya una alianza"

El presidente de La Libertad Avanza Entre Ríos y diputado provincial, Roque Fleitas, aseguró que no está descartada una alianza electoral con el gobernador Rogelio Frigerio de cara a las elecciones del próximo año, aunque aclaró que cualquier definición dependerá de la conducción nacional del partido encabezada por Karina Milei y Martín Menem.

El legislador sostuvo que el espacio continúa fortaleciendo su estructura territorial en la provincia mientras espera definiciones sobre el calendario electoral y la eventual suspensión o eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), proyectos que ya fueron impulsados por el bloque libertario en la Legislatura entrerriana.

En declaraciones al programa Un martillo para darle forma, de Radio Plaza, Fleitas afirmó que "no es descabellado que haya una alianza", aunque remarcó que todavía existen cuestiones institucionales y políticas pendientes antes de avanzar en un acuerdo electoral con el oficialismo provincial.

"Nos falta desde la conducción de la provincia sentarnos con las autoridades nacionales, con nuestra presidenta de La Libertad Avanza, Karina Milei, y su vicepresidente Martín Menem, para ver los lineamientos de un futuro, tal vez una futura alianza o no. La verdad que depende de muchas cosas", expresó.

En ese sentido, explicó que aún resta conocer si Entre Ríos adelantará o no las elecciones provinciales y recordó que su espacio impulsa la eliminación o suspensión de las PASO. "Va a depender de muchas de estas cuestiones políticas que se llegue a un acuerdo. La verdad que no nos fue mal en octubre. No es descabellado que haya una alianza, pero todavía, con estos parámetros que te estoy nombrando, nosotros estamos trabajando como La Libertad Avanza", señaló.

"La Libertad Avanza va a conducir la provincia"

Consultado sobre cuál sería su preferencia personal respecto de un eventual acuerdo con Frigerio, Fleitas evitó pronunciarse de manera categórica y volvió a dejar la decisión en manos de la conducción nacional.

"Nosotros somos un partido que recién cumplimos un año. No nos apuramos. Nuestro objetivo es que, más temprano que tarde, La Libertad Avanza conduzca y gestione los destinos de la provincia", afirmó.

Al mismo tiempo, indicó que el objetivo inmediato es consolidar la reelección del presidente Javier Milei en 2027 para profundizar las reformas impulsadas por el Gobierno nacional. "Si desde la conducción nacional creen que aquellos gobernadores que tienen el mismo pensamiento que el proyecto nacional pueden integrar una alianza, puede ser que haya una alianza", sostuvo.

Fleitas agregó que el partido continúa desarrollando equipos técnicos y ampliando su presencia en los departamentos entrerrianos con la mira puesta en disputar intendencias y la gobernación dentro de dos años.

Elecciones concurrentes y eliminación de las PASO

El dirigente libertario también reiteró su postura a favor de eliminar o suspender las PASO y consideró que las elecciones provinciales deberían realizarse junto con las nacionales.

"Si estamos diciendo que las PASO son para que la gente no tenga que ir a votar tantas veces, ¿para qué vamos a arrancar las elecciones antes en cualquier provincia? Tendrían que ser concurrentes con las nacionales", argumentó.

Además, aseguró que el presidente Javier Milei "no tiene adversario" de cara a una eventual búsqueda de la reelección y consideró que el rumbo económico del Gobierno nacional aún necesita tiempo para consolidarse.

Respaldo a Santilli

Durante la entrevista, Fleitas también respaldó la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete nacional, al considerar que aportará experiencia política y fortalecerá el vínculo entre la Casa Rosada y las provincias.

"Creo que Santilli ha sido una muy buena elección del Ejecutivo nacional. Es una persona con experiencia, tiene oficio político y le viene bien al espacio para consolidar la gobernabilidad siguiendo el diálogo con las provincias", manifestó.

Réplica a publicaciones periodísticas

En otro tramo de la entrevista, Fleitas rechazó versiones periodísticas que señalaban que un acto partidario realizado en Crespo se había desarrollado utilizando instalaciones del PAMI o recursos públicos.

El diputado aseguró que el encuentro se realizó en un centro de jubilados alquilado por la organización y adelantó que solicitará el derecho a réplica ante las publicaciones que, según sostuvo, difundieron información falsa sobre la actividad.