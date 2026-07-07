Gladys Domínguez: "Así como está, el proyecto de reforma previsional no creo que salga"

La senadora provincial Gladys Domínguez anticipó que el proyecto de reforma previsional que impulsa el Poder Ejecutivo sufrirá modificaciones antes de llegar al recinto y aseguró que, en su estado actual, "no creo que salga". La legisladora sostuvo que el trabajo en comisión apunta a consensuar cambios entre los distintos bloques para arribar a un texto con mayor respaldo político.

En la previa de la reunión conjunta de comisiones del Senado, Domínguez señaló que la expectativa es emitir un dictamen que permita tratar la iniciativa en la sesión prevista para este viernes. Indicó además que el debate gira sobre los aspectos centrales del proyecto, como la edad jubilatoria, el haber inicial, la movilidad previsional y el impacto sobre los municipios.

En declaraciones al móvil de Radio Plaza, la senadora afirmó: "Creo que son necesarias las modificaciones, así como está no creo que salga", y agregó: "Tenemos un buen grupo, charlamos, damos el debate y vamos a sacar la mejor ley". En ese sentido, sostuvo que el objetivo es alcanzar un texto que, aunque pueda no conformar a todos los sectores, contemple el interés general de la provincia.

Domínguez explicó que llega a la discusión con una postura definida sobre algunos aspectos de la iniciativa, aunque evitó anticipar cómo votará hasta que concluyan las negociaciones entre los bloques. "Tengo algunos puntos muy claros como para sumar y creo que va a salir algún dictamen", expresó.

La legisladora también remarcó que la reforma debe garantizar la sustentabilidad del sistema previsional entrerriano. "Es una ley sensible, que nos atraviesa a todos, pero tenemos que garantizar que la Caja sea sustentable para los jubilados actuales y para las jubilaciones que vienen", sostuvo.

Consultada sobre la resistencia expresada por la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones y otras organizaciones que se manifiestan frente a Casa de Gobierno, Domínguez reconoció la sensibilidad del debate, aunque defendió la necesidad de avanzar con la discusión.

"También tienen que pensar en las generaciones que vienen, en las futuras jubilaciones de los jóvenes. ¿Cómo nos paramos frente a esa situación? Por acción u omisión también somos responsables", afirmó.

Finalmente, consideró que la provincia llega tarde a este debate. "Esta es una discusión que nos teníamos que dar y hace años que ya se tenía que haber resuelto. No hubiésemos llegado a esta instancia si antes se hubiera colaborado para resolver el problema", concluyó.