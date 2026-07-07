La Provincia invertirá 25.000 millones de pesos para la repotenciación eléctrica entre Crespo y Viale

El gobernador Rogelio Frigerio firmó en Viale el acta de inicio para la repotenciación eléctrica de la región que implicará una inversión de 25.000 millones de pesos.

En el marco de una jornada de festejos por el 120° aniversario de Viale, el gobernador Rogelio Frigerio firmó el acta de inicio de una obra de repotenciación energética que demandará una inversión de 25.000 millones de pesos.

El gobernador recordó que desde hace 15 años está “la necesidad de tener esta obra de repotenciación energética para toda la región. Hoy se firmó el inicio de la obra con la empresa adjudicataria. Es una inversión de 25.000 millones de pesos que es crucial para energía de toda la región. Muy esperada y que permitirá de acá a muchos años tener la energía necesaria para el nivel de inversión e industria que queremos que se radiquen en la región”, consignó el portal oficial del gobierno entrerriano.

En ese marco, dijo además que “la energía nunca puede ser una restricción para el crecimiento de la industria y para el desarrollo. Desde el primer momento de nuestra gestión, nos propusimos tener la energía que hace falta para el desarrollo de la provincia y dejar de ser la provincia más cara como lo era. Nuestro objetivo es seguir bajando para convertirnos en la provincia más barata en términos energéticos porque sabemos que eso es un incentivo para el desarrollo de nuestra industria”, acotó.

Por su parte, el intendente local, Carlos Weiss, celebró la concreción de este proyecto que formaba parte de un compromiso asumido previamente con los sectores productivos de la zona. “Le agradecemos enormemente al gobernador por el compromiso y por cumplir la palabra empeñada”, expresó el jefe comunal, señalando que la estación transformadora y las mejoras viales en la ruta Viale- Arroyo Durazno que están en plena construcción “permitirán generar mano de obra privada y el desarrollo económico que todos esperamos, además del arraigo rural, y el crecimiento de los pequeños y medianos productores con la obra vial”, remarcó.

Finalmente, el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, detalló que, “ante la indicación del gobernador de buscar los puntos críticos que requieran obras importantes, se fijó que una de ellas es ésta. Por lo tanto, lo que se está haciendo es la construcción de una línea de 132 kV que conectará la estación de Crespo con Viale, sumando una nueva estación transformadora digital con un plazo de ejecución de 600 días. Hoy se inicia esta obra para llegar con soluciones concretas”, concluyó.

El aniversario

El acto por el 120° aniversario fue en la Estación del Ferrocarril, y el gobernador recordó que “hace 120 años germinaba el sueño de una ciudad hecha por personas con fe en el esfuerzo, el trabajo y la honradez. Hoy ese sueño es una realidad”.

Dijo que “en historias como la de Viale resuena lo mejor del ADN entrerriano. Por eso, la mejor forma de celebrar este aniversario es hacer lo que hicieron sus fundadores: mirar más allá, animarnos como se animaron ellos a soñar en grande. Mi compromiso con Viale y con cada ciudad de nuestra provincia, es el de ayudar a que ese destino que todos queremos esté cada vez más cerca”, concluyó, destacó el portal oficial del gobierno entrerriano.

Por su parte, en el intendente Weiss agradeció la presencia del gobernador. “Su presencia hoy no es un gesto aislado, es el reflejo de una forma de gobernar basada en el diálogo, el trabajo conjunto y la cercanía con cada municipio. Esta mirada federal que entiende que el crecimiento Entre Ríos se construye fortaleciendo a cada una de sus comunidades, nos alienta a seguir trabajando con la convicción de que cuando provincia y municipio avanzan en el mismo sentido, quienes verdaderamente ganan son nuestros vecinos”, remarcó.

En el marco de los festejos se anunció que Enersa iluminará con energía solar la plaza de esa localidad.