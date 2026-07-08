Defensa Civil provincial impulsa capacitación vecinal y alertas tempranas ante el fenómeno de El Niño

El Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia, a través de la Dirección de Defensa Civil, anuncia la organización del tercer curso de capacitación a nivel comunal, enfocado en la preparación vecinal y la implementación de sistemas de alertas tempranas en el territorio provincial.

Bajo la premisa del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) de que “El Niño expone siempre las mismas vulnerabilidades si la comunidad no está preparada”, esta iniciativa surge con el objetivo prioritario de educar a los municipios y comunas. La formación dotará a los agentes de herramientas clave como protocolos de evacuación claros, la difusión de mapas de riesgo y la correcta utilización de alarmas comunitarias, integradas directamente con los reportes oficiales emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional.

Frente a las previsiones de un ciclo climático que se perfila como uno de los más desafiantes, desde la cartera de Seguridad y Justicia se remarca la importancia de articular esfuerzos técnicos y operativos. La preparación y coordinación previa entre los municipios, el sistema de salud, las fuerzas de seguridad y los cuarteles de Bomberos Voluntarios resultará determinante para fortalecer la capacidad de respuesta local, con el fin supremo de salvar vidas y proteger los bienes materiales de la ciudadanía.

A través de estos talleres comunales, el Gobierno de Entre Ríos reafirma su compromiso de trabajar de manera preventiva en el territorio, brindando conocimientos prácticos a los funcionarios para consolidar acciones coordinadas ante las contingencias climáticas.

Se invita a las autoridades municipales, juntas de gobierno y comunas interesadas a coordinar la participación de sus equipos técnicos escribiendo al correo electrónico dir.defensaciviler@gmail.com