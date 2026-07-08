El Gobierno mejoró la propuesta salarial para los docentes entrerrianos

En el marco de una nueva mesa de negociación paritaria, el gobierno de Entre Ríos mejoró este miércoles su propuesta de recomposición salarial para los trabajadores docentes.

La reunión se desarrolló en la Secretaría de Trabajo y contó con la participación de autoridades provinciales y representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

La nueva propuesta presentada por el Ejecutivo contempla, para el escalafón general y docente, un incremento salarial del tres por ciento en julio (a abonarse en agosto), del cuatro por ciento en septiembre (a abonarse en octubre), tomando en cada caso como base el mes inmediato anterior.

Para el escalafón docente, además, se ofreció aumentos para el Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y para el rubro Conectividad, a partir del mes de julio, a abonarse en agosto. En cuanto al Fopid, para jornada simple, un incremento del 19,7 por ciento, mientras que para jornada completa subiría un 26,1 por ciento más. En Conectividad, el valor para jornada simple aumentaría un 20,8 por ciento, y para jornada completa un 27,1 por ciento de incremento.

Asimismo, el Gobierno estableció un salario mínimo de bolsillo a partir de julio de 850.000 pesos, neto de aportes jubilatorios, obra social y seguros, e incluyendo los conceptos de Fopid y Conectividad.