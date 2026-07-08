Este miércoles se reanudará la reunión paritaria entre el Gobierno y los gremios docentes

La paritaria comenzó el lunes, cuando los funcionarios del Gobierno provincial ofrecieron un 6 por ciento de recomposición salarial. Los gremios docentes rechazaron la propuesta y exigieron una mejora. Desde entonces, el encuentro pasó a un cuarto intermedio y se reanudará este miércoles a las 18, en la Secretaría de Trabajo.

Los gremios que se sientan a la mesa son la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

Abel Antivero, secretario general de AGMER dijo al programa Amanece que no es poco (Radio Plaza) que “la expectativa es baja”. “Cuando llega convocatoria lo ponemos en valor, vemos luz una de esperanza. Pero cuando uno llega a la mesa, eso se pierde”, manifestó y recordó que rechazaron “la propuesta del lunes y emplazamos al Gobierno para a hoy”.

“El gobierno se jacta de tener buenas propuestas, de llevar adelante una buena política educativa. Pero las propuestas de marzo y mayo no fueron buenas. Aun así, uno entiende que en algún momento podemos llegar a estar en la agenda de este proyecto político, y que podría existir la posibilidad de presentar una recomposición salarial. Si existiese esa propuesta de mejora, sería considerable y lo podemos tener en cuenta”, señaló el secretario general.

Consideró que “la baja de recaudación tiene que ver con que desde la Provincia se acompaña la política de la Nación”. “Los legisladores entrerrianos votaron el Presupuesto 2026 que toca la Ley de Financiamiento Educativo, un titánico ajuste en partidas a lo edilicio, a becas, a programas. Nosotros lo dijimos en las mesas paritarias. Y seguimos señalando eso. Debemos tener en cuenta que el Gobierno nacional retiró el FONID y pasamos a ser un 10 por ciento más pobres. La provincia nunca reclamó. Si bien tuvieron la iniciativa de reemplazar esos montos, sólo por dos meses. A partir de ahí se profundizó nuestro deterioro salarial”, contextualizó.

Antivero recordó que según la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Entre Río se ubica “en el puesto 23” de la escala salarial docente del país,. Sólo Misiones está por debajo. “El resto de las provincias también está en esta disputa que se replica en otros territorios. Nosotros nos mantuvimos abajo porque otras provincias se mantuvieron en mismo lugar. Entendemos que este conflicto va a seguir, en caso que no haya una propuesta superadora y venga el aumento por decreto”, adelantó. Y apuntó: “Estamos concientizados, mentalizados de que eso puede llegar a suceder”.

Pero al tipo de medida a implementar lo deberá definir el congreso gremial. “Hoy a las 18 estamos convocados a paritaria. Desde ahí la Comisión Directiva Central verá qué medidas tomar para la semana que viene”. En ese sentido, descartó un paro por tiempo indeterminado. Esa medida “es muy extrema”. “En todo caso eso lo definirá el Congreso. En lo personal me ubico en el escenario del cese de pagos para pensar eso”.