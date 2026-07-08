Habrá tres protestas en la Ruta 14 contra los cierres de industrias y despidos en Entre Ríos

La CGT Gualeguaychú convocó para este miércoles 8 a una nueva jornada de protesta en rechazo a los numerosos despidos que se vienen sucediendo en el Parque Industrial local.

La medida contempla tres concentraciones simultáneas sobre la ruta nacional 14, entre las 13 y las 15 horas, con volanteadas y presencia gremial, pero sin cortes de tránsito.

“Contra el industricidio”, definió la convocatoria el titular de la CGT en la ciudad, Claudio De los Santos. El reclamo central apunta a lograr la reincorporación de los 100 trabajadores despedidos de Unión Bat y de los 11 empleados de Laboratorios Pyam.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos seccional Gualeguaychú, Martín Gómez, confirmó a R2820 los detalles del operativo de protesta, que busca “nacionalizar” la defensa de las fuentes laborales del Parque Industrial.

La primera concentración, con una volanteada, se realizará en el kilómetro 53.

El segundo punto de concentración será en el kilómetro 56, en el acceso sur a Gualeguaychú, frente al Parque Industrial, donde también se repetirá la modalidad de volanteada sin afectar la circulación de la ruta del Mercosur.

Por su parte, los trabajadores de la Carne y del sector avícola de Concepción del Uruguay se sumarán con una concentración propia en el acceso a “La Histórica”, en el kilómetro 124 de la ruta nacional 14.

Ese reclamo está motivado por la situación de cerca de 900 familias vinculadas a la firma Granja Tres Arroyos, que enfrenta la posibilidad de un cierre definitivo del frigorífico.