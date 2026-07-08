Jubilados Autoconvocados de Paraná rechazan la reforma previsional y la oferta salarial a activos

Un grupo de jubilados autoconvocados de Paraná, rechazó la reforma previsional que este martes consiguió despacho de comisión en el Senado de la provincia. En el mismo sentido, refutaron la oferta de recomposición salarial que hizo el Gobierno a los gremios docentes.

En un parte de prensa, sostuvieron que “ante anuncios paritarios y reforma previsional, los jubilados decimos basta”. “Basta de distorsionar el salario y quitar salario al jubilado. Rechazamos la reforma previsional que tiene como eje achicar haberes jubilatorios. Rechazamos la propuesta salarial de 6% en dos tramos dilatados, mientras nuestros salarios son los más bajos en la región”.

Además, exigieron “incorporar al salario la suma fija remunerativa de $20.500; blanquear el monto en negro de 30.000 incorporándolo al salario; exigir, una y otra vez como en los últimos 30 años, el pago del FOPID (ex Fonid) a los jubilados, por considerarlo un código destinado a evadir el pago a jubilados”.

El grupo de autoconvocados aseguró que “todos estos montos son evidencia de la modalidad que se ha adoptado para desvirtuar el salario”. “Ese es el objeto, también, de la nueva ley jubilatoria que amasa el gobierno: desvirtuar el salario, llenar de códigos nuevos el salario del activo, con tal que no les llegue a los jubilados; bajar las pensiones a un 5% más, para dejar en la miseria a la familia”.