Los trabajadores de Granja Tres Arroyos se movilizaron en la ruta 14 para reclamar la reapertura de la planta

La protesta de trabajadores de Granja Tres Arroyos volvió a poner en agenda la situación que atraviesan cientos de familias vinculadas a la empresa avícola. Trabajadores autoconvocados realizaron este miércoles una manifestación sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del acceso a San Justo, para exigir la reapertura de la planta de Concepción del Uruguay.

La misma se desarrolló en simultáneo con una jornada de reclamos gremiales en Gualeguaychú, donde distintos sindicatos también expresaron su preocupación por la pérdida de puestos de trabajo y la situación de la industria en la región.

El objetivo de la concentración fue visibilizar el conflicto laboral y solicitar una solución que permita el regreso a la actividad de la planta, considerada una importante fuente de empleo para Concepción del Uruguay y su zona de influencia.

En diálogo con La Pirámide, Maximiliano Salazar, trabajador de Granja Tres Arroyos e integrante del grupo de autoconvocados, explicó que la movilización fue organizada en paralelo con la realizada en Gualeguaychú para fortalecer el reclamo.

"La idea de esta movilización es ponernos al unísono con los compañeros de Gualeguaychú. Ellos tuvieron el acompañamiento de la CGT y nosotros también intentamos que la CGT regional de Concepción del Uruguay se sumara para darle mayor visibilidad al reclamo, pero no fue posible. De todas maneras, decidimos venir a la ruta y manifestarnos en el mismo horario", señaló.

El trabajador también convocó a la comunidad a respaldar el reclamo. "La lucha en conjunto es el objetivo. Queremos que se sigan sumando compañeros porque estamos todos en la misma situación. Hay muchos trabajadores sin empleo y gran parte de la ciudad también se verá afectada si la fábrica no vuelve a abrir", afirmó.

Preocupación por el impacto económico

Salazar advirtió que el cierre definitivo de la planta tendría consecuencias económicas y sociales para toda la ciudad. "Invitamos a toda la sociedad a que apoye este reclamo. Depende mucho de que Tres Arroyos vuelva a funcionar y que podamos cobrar nuestros sueldos para que la ciudad pueda salir adelante y no se convierta en un caos", expresó.

La movilización en Concepción del Uruguay coincidió con una jornada de volanteadas sobre la Ruta Nacional 14 organizada por distintos gremios en Gualeguaychú. Allí también se reclamó por los despidos registrados en empresas del Parque Industrial y se manifestó el respaldo a los trabajadores de Granja Tres Arroyos, en una acción conjunta orientada a defender las fuentes laborales de la región.