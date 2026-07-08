Reforma de la Caja: “Las consecuencias de apoyar dictamen oficialista están dictadas por un Congreso del PJ”

El senador provincial Juan Pablo Cosso (Más para Entre Ríos-Villaguay), brindó precisiones sobre los dos dictámenes de reforma previsional que se definieron en el Senado, detalló las diferencias entre los despachos de oficialismo y oposición.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Cosso consideró que “lo que tiene que ver con todo el proceso del debate, fue sumamente enriquecedor, se extendió durante todo el mes de junio, si bien el proceso empezó antes ya con las distintas participaciones que abrió el gobierno a la hora de las presentaciones de los vectores. Pasaron distintos actores que están involucrados en esta ley y creo que en su mayoría los aportes que han hecho han sido sumamente enriquecedores y, de hecho, algunos se ven reflejados en los distintos dictámenes tanto en el del oficialismo como en el que hemos presentado nosotros. La manera en que se llevó a cabo, el orden que ha tenido, el espacio que se le ha dado a cada actor y el tiempo que se le ha dedicado al tema, creo que ha sido sumamente razonable”.

Consultado por las diferencias que tienen los dictámenes de oficialismo y oposición, explicó que “principalmente el dictamen nuestro no contempla una ley de emergencia, en ese sentido creo que es una diferencia sustancial; después lo principal son las modificaciones que nosotros hacemos con respecto a las edades, que se van a tener en cuenta tanto para la jubilación ordinaria como para el régimen especial y las pensiones, nosotros no afectamos derechos adquiridos sino que tenemos un articulado en el cual necesariamente estas modificaciones son para aquellos que ingresen al Estado, es decir, para las nuevas personas que empiecen a aportar al sistema previsional, y por otro lado también, la creación de un fondo especial de sustentabilidad para la Caja, es decir que le inyectamos fondos en un artículo que es denominado del Fondo Entrerriano de Sostenibilidad Previsional, en el cual no se crean impuestos nuevos, sino que tratamos de ser creativos a la hora de inyectarle fondos nuevos a la Caja, tal como lo tienen otros sistemas previsionales del mundo y como lo tiene el ANSES”.

“Son distintas maneras de ver cómo se actúa ante la situación, donde la problemática o el diagnóstico es el mismo, que es el déficit, pero son distintas miradas a la hora de encararlo”, resumió.

Consultado por la conformación de ese fondo de sostenibilidad, puntualizó que “en el articulado lo hemos compuesto por rendimientos provenientes de la misma administración del fondo; bienes activos que le sean asignados por ley; donaciones; legados; los recuperos obtenidos mediante los convenios de reciprocidad previsional y compensaciones, es decir, convenios que se puedan hacer de reciprocidad con otras Cajas; los recursos de un aporte que extraordinario que creamos; el 100% de los recursos que perciba la provincia de acuerdo a la cancelación de la deuda que tiene el ANSES; el 100% de intereses y rentas financieras que provengan de los saldos de las cuentas de los depósitos judiciales del Banco Entre Ríos o el que lo reemplace como agente financiero; excedente recaudado por una fijación al 3% de regalías mineras en lo que es la boca de mina, en todo lo que es la extracción de arena que se está realizando en la provincia de Entre Ríos; una contribución especial de emergencia equivalente al 10% de la utilidad bruta mensual deducido de los premios que pagan las operaciones de juego online y azar digital; y el producido total de sanciones, es decir, de multas pecuniarias, que sean equivalentes a tres veces el impuesto anual determinado para los casos de vehículos, cuyo valor o aforo supere los 70.000 dólares, para aquellos que estén en infracción, siendo residentes entrerrianos, que radiquen falsamente en otra jurisdicción fiscal. Es decir, aquel que tiene un vehículo mayor de 70.000 dólares y falsamente lo patentó en Corrientes, y eso se detecta, que la multa de eso vaya a este fondo. Y el 20% de los fondos percibidos por la provincia en conceptos de excedentes y regalías de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande”.

“Esto sería un fondo que tiene afectación específica, que va con exclusividad a integrar este fondo especial y que no puede ir a Rentas Generales, sino para lo que ha sido específicamente creado. Se les permite también realizar una política de inversión, teniendo como incompatible, obviamente, no poder hacer algunas inversiones que no se correspondan con mejorar la situación del fondo. La idea de esto fue, sobre todo, tratar de ser creativo; no hay un impuesto al campo, no hay un aumento en el inmobiliario urbano, en el inmobiliario rural, no hay un aumento en la energía eléctrica, que por ahí era lo que se especulaba. Tratamos de ser lo más creativos posible”, reiteró.

Agregó que “también armamos distintos capítulos –que esto es algo más de nivel institucional y saliéndonos un poco de lo que tiene que ver con lo que se habla siempre de edades, aportes y demás- que tienen que ver con la creación de unidades técnicas de gestión para ir analizando las distintas fórmulas de movilidad, cómo se comporta el déficit, emitiendo informes quinquenales y demás para evitar que suceda esto que pasó ahora, que en 30 años no se tocó la ley y nos encontramos con un diagnóstico muy difícil de abordar”.

En cuanto a la disposición de las edades, indicó que “en el dictamen nuestro no tocamos derechos adquiridos, es decir que, aquel que hoy es un trabajador del Estado y hace 15, 10, 18, 20, 25, 30 años que está en el Estado, sigue con el mismo régimen. No le cambiamos las reglas de juego, porque entendemos que es constitucionalmente muy débil hacerlo, entonces decidimos no tocar eso, y el régimen del proyecto nuestro que plantea 60 años de edad para las mujeres, 65 para los varones y 30 años de aporte, es para aquel que se recibió de docente e ingresa a trabajar después de esta ley o se recibió de enfermero y va a entrar en el hospital de Villaguay o de Concepción del Uruguay y es con esta regla de juego; es para los nuevos, no es para los trabajadores que ya están. Sí, el dictamen del oficialismo tiene la misma progresividad de la edad que estaba en el proyecto original que es 60 para mujeres, 65 para varones y 35 años de aporte. Eso sí cambia las reglas de juego”.

Consultado por el aporte extraordinario, que el dictamen del oficialismo plantea en un 3% para aquellos que cobran por encima de 3 millones de pesos, apuntó que el dictamen de oposición “dispone que sea un aporte institucional extraordinario, es decir, comprende solamente a aquellos que tienen una responsabilidad especial en el Estado, es decir, abarca gobernador, vicegobernador, legisladores provinciales, ministros del Poder Ejecutivo, jueces del Superior Tribunal de Justicia, presidentes, vicepresidentes y directores de organismos descentralizados. Y la aplicación de este fondo la hicimos con una escala progresiva a partir de aquellos que ganan más de 6 millones de pesos”.

Especificó que “es una escala progresiva porque entendimos que es un aporte que le hicimos ayer también a la tabla que publicó el oficialismo, porque lo que sucede cuando se arman estos aportes es que termina siendo que, el que gana 2.900.000, según el proyecto del oficialismo, por ejemplo, no va a querer llegar a ganar 3 millones para que no le caiga el porcentaje de la tabla. Entonces lo que nosotros hicimos fue hacer un aporte extraordinario con una alícuota sobre los excedentes; por ejemplo, hasta 500 mil pesos aportan un 2%; de 500 mil pesos a un millón, el 3%; de un millón a dos millones, el 4%; y más de dos millones el 5%. Estoy hablando del excedente sobre 6 millones; es decir, si vos ganás 6.500.000, vas a aportar el 2% sobre 500.000. Si ganás 8 millones, estás pasado en 2 millones de los 6, vas a aportar el 5% sobre esos 2 millones. Entendemos que es la manera de poder hacerlo progresivo y sobre todo que, en este articulado, eso que sea recaudado va al fondo de sostenibilidad por un año, y más que nada consideramos que es una señal, un gesto también hacia la sociedad, porque todos estos actores que estamos involucrados son los sueldos más altos del escalafón de la administración pública. Y ante esta situación, que es un problema que es institucional, se debe tener un gesto hacia la sociedad”.

Respecto del fondo extraordinario que plantea el dictamen del oficialismo, el senador admitió que “de acuerdo a cómo está hecha la tabla del dictamen del oficialismo, probablemente recaude más y termine impactando sobre mayor cantidad de trabajadores, porque sobre todo no tiene un índice de actualización y es por la vigencia que dura la ley, y en dos años por los aumentos de sueldo probablemente haya más trabajadores involucrados, pero sí obviamente es minúsculo a lo que representa el déficit, eso desde ya”.

En relación a las edades de jubilación para los regímenes especiales como el de docentes, por ejemplo, reiteró que “la diferencia mayor entre los dictámenes es que uno es para los que están ya trabajando y el otro para los que van a ingresar. Pero después también nosotros lo que hicimos fue aumentar para los nuevos que vayan a ingresar a estos regímenes, que va a ser 5 años más, es decir, los que se jubilaban a los 45, que son los docentes de personas con discapacidad y otros regímenes, va a pasar a 50. Y al docente que se estaba jubilando a los 52, las mujeres, pasa a 57 y los varones a 59. Esa es otra diferencia, nosotros aumentamos en 5 años la edad de los regímenes especiales. En cambio, el dictamen del oficialismo mantiene las edades, pero les mantiene el aporte de manera progresiva hasta llegar a la edad ordinaria”.

Como ejemplo, mencionó que “los que se jubilan a los 45, van a tener que seguir aportando 20 años más, y del 82% que cobran van a tener que restarle el 19, porque van a seguir aportando. Lo que sí le modificaron y lo hicieron de manera gradual en cuatro tramos, si bien no dicen cuántos años, pero primero es el 19, después baja a 18, y así baja hasta el 6; o sea, a medida que te vas acercando a la edad jubilatoria aportás menos”.

Añadió que “lo otro que agregamos –que fue un aporte de UPCN- es incorporar a estos regímenes a los trabajadores del COPNAF, aquellos que tienen funciones específicas en residencias de cuidado de niños y también a los trabajadores municipales que se desempeñen en áreas de agua, cloaca, y recolección de residuos”.

Consultado por los motivos de oposición a la emergencia que pide el Ejecutivo, explicó: “Nosotros entendemos que, el hecho de que esté dentro de la misma pieza legislativa una declaración de emergencia y a la vez lo que tiene que ver con atacar un problema estructural, ya de por si es algo sumamente contradictorio, que no solamente lo he dicho yo, sino que lo han dicho la mayoría de quienes han pasado por la comisión. Por otro lado, también el hecho de que los primeros artículos arrancan estableciendo la emergencia por la situación de la Caja, pero en el final del articulado se habla de gradualidad, y eso también es una contradicción”.

“Además, a la emergencia ahora se le ha puesto un plazo que en su momento no lo tenía, y ahora es un plazo de dos años, prorrogable por dos años más, con un informe a la Legislatura, es decir que no vuelve a pasar por la Legislatura, además de abarcar a otras gestiones, y porque entendemos que si la emergencia es para establecer los aportes, creo que no es necesaria, porque de hecho ya lo hacemos, es una facultad que ya da la ley 8.732, que de hecho el Ejecutivo ya lo ha hecho por decreto de establecer aumento en los aportes. Y además en nuestra ley no hacemos ninguna delegación en el Ejecutivo porque entendemos que no es necesario, por eso decidimos que para nosotros declarar una ley de emergencia en este contexto no era necesario”, sentenció.

Finalmente, sobre las firmas que acompañaron cada dictamen, reveló: “Nuestro bloque, los que integramos la comisión de Acuerdos, hemos firmado los ocho, sin Martín Oliva porque no pertenece a ninguna de las dos comisiones, pero va a votar con nosotros. Y en el resto el oficialismo ha firmado conjuntamente y la senadora Gladys Domínguez (PJ-Feliciano) ha firmado el dictamen del oficialismo y sabrá ella lo que hace, porque la diferencia con el IOSPER ahora es que las consecuencias de eso ya están dictaminadas por un Congreso del justicialismo antes de la votación”.