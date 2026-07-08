Reforma previsional: tras el rechazo docente, el PJ dio marcha atrás y desistió de aumentar la edad

El bloque de senadores del Partido Justicialista modificó este martes su propio dictamen de minoría sobre la reforma previsional y eliminó uno de los puntos que había generado mayor rechazo en el ámbito educativo: el aumento de cinco años en la edad jubilatoria para el régimen especial docente. El cambio fue introducido in voce durante el tratamiento en comisión, luego de las críticas que despertó la propuesta inicial entre sindicatos docentes y también dentro del propio peronismo.

La decisión implicó un giro respecto del texto difundido horas antes, que proponía elevar la edad mínima para jubilarse de los docentes, aunque sin imponer nuevos aportes a quienes ya se encuentran jubilados, tal como informó oportunamente ANALISIS.

Con la modificación incorporada al dictamen definitivo, el régimen especial docente mantiene las edades actualmente vigentes para quienes ya integran el sistema previsional provincial. El artículo 81 establece que las nuevas edades —52 años para las mujeres y 54 para los varones, con 25 años de servicios docentes— sólo serán aplicables a quienes ingresen por primera vez al Sistema Previsional Provincial después de la entrada en vigencia de la eventual ley.

Además, el propio dictamen incorpora una cláusula general de protección para los actuales trabajadores. El artículo 142 dispone que los nuevos requisitos de edad, años de servicios y demás condiciones de acceso "serán aplicables exclusivamente a quienes ingresen por primera vez al Sistema Previsional Provincial con posterioridad a su entrada en vigencia".

El contraste con el oficialismo

El cambio también marcó una diferencia con la estrategia planteada por el dictamen de mayoría impulsado por el oficialismo.

Mientras la propuesta de Juntos por Entre Ríos mantiene las edades del régimen especial docente, establece que quienes accedan a la jubilación antes de completar 35 años de aportes deberán continuar realizando aportes personales hasta alcanzar ese período.

En cambio, el texto definitivo del PJ descartó modificar la edad para los docentes que ya forman parte del sistema y concentró las eventuales modificaciones en los futuros ingresantes, preservando las condiciones vigentes para quienes ya desarrollan su carrera en el sistema educativo provincial.

Un cambio forzado por el rechazo

La rectificación del bloque justicialista se produjo luego del fuerte malestar que generó la redacción original del dictamen. La propuesta de elevar la edad jubilatoria docente provocó cuestionamientos de distintos sectores de la docencia entrerriana, que interpretaron la iniciativa como un retroceso respecto de un régimen especial históricamente reconocido.

La decisión de aumentar la edad para los docentes no había caído del todo bien en militantes del PJ que internamente plantearon reparos frente a una iniciativa que terminaba acercándose, en ese aspecto, a uno de los principales ejes del debate impulsado por el Gobierno provincial.

Frente a ese escenario, los senadores del PJ optaron por reformular el texto antes de la firma definitiva del despacho, eliminando el punto más controvertido y dejando sin efecto el aumento de la edad jubilatoria que había incluido la versión original del dictamen.