Suspenden a un frigorífico de pescado en Entre Ríos por incumplimientos ambientales

La empresa desarrollaba la actividad de procesamiento de pescado sin contar con el Certificado de Aptitud Ambiental exigido para este tipo de establecimientos.

La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos ordenó la suspensión preventiva y temporal de todas las actividades de la empresa Litoral Fish SRL, dedicada al procesamiento de pescado en la ciudad de Victoria, hasta que regularice su situación ambiental.

La medida fue dispuesta mediante una resolución firmada el 3 de julio y publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Además, el organismo inició un sumario administrativo contra la firma por presuntos incumplimientos de la normativa ambiental.

Según la resolución, la empresa desarrollaba la actividad de procesamiento de pescado sin contar con el Certificado de Aptitud Ambiental exigido para este tipo de establecimientos. También se le atribuye no haber respondido de manera adecuada a los requerimientos técnicos realizados por la Secretaría durante el proceso de evaluación ambiental.

El expediente se originó a partir de inspecciones y del análisis de la documentación presentada por la empresa, a lo que luego se sumaron denuncias por presuntas irregularidades vinculadas al tratamiento de efluentes y la gestión de residuos de la actividad pesquera. También fueron incorporadas presentaciones realizadas por frigoríficos exportadores de pescado de río.

Desde la Secretaría de Ambiente señalaron que, ante la falta de cumplimiento de las exigencias técnicas y con el objetivo de prevenir un posible daño ambiental, correspondía aplicar una medida preventiva de ejecución inmediata.

La suspensión permanecerá vigente hasta que la empresa regularice su situación. En paralelo, Litoral Fish SRL fue formalmente imputada dentro del sumario y contará con un plazo de diez días hábiles para presentar su descargo y ofrecer las pruebas que considere pertinentes.