AGMER rechazó por “escasa” la propuesta salarial del Gobierno provincial

En una nueva audiencia de paritaria salarial llevada a cabo en la tarde de este miércoles, la representación docente volvió a rechazar la propuesta del gobierno provincial, que presentó ínfimas modificaciones respecto a la anterior. Solicitamos una propuesta que contenga mejoras acordes a la realidad salarial de la docencia. Declaramos la situación de conflicto hasta un nuevo encuentro, el cual deberá llevarse a cabo dentro de los cinco días hábiles por venir.

En horas de la tarde de este miércoles 8 de julio, la representación de los sindicatos docentes se reunió con el gobierno provincial en la sede de la Secretaría de Trabajo de la provincia, organismo que convocó al encuentro, en el marco de la Ley Nº 9.624 de paritarias docentes.

El gobierno ofreció un incremento consistente en un 3% sobre los haberes de julio (a cobrar en agosto) y un 4% sobre los haberes de septiembre (a cobrar en octubre), remunerativo y bonificable. Y un incremento sobre código de Fopid y Conectividad, profundizando los montos en negro. El mínimo docente para el cargo testigo se eleva a $850.000.

“Desde AGMER rechazamos esta propuesta, con ínfimos cambios respecto a la anterior, que ya habíamos rechazado y considerándola insuficiente para someterla a discusión. Como ya hemos expresado el rechazo estuvo fundamentado en que lo ofrecido dista de representar el proceso inflacionario y afrontar el aumento del costo de vida, lo que viene deteriorando cada mes los salarios docentes, empujando a situaciones dramáticas como el ahondamiento de condiciones de pobreza, el pluriempleo y la sobrecarga laboral en las y los trabajadores de la educación”, indicaron desde el gremio.

Recordaron que habían solicitado que esta última propuesta “contenga mejoras que incluyan porcentajes en el mes de agosto y blanquear como remunerativos y bonificables lo referido a Fopind y Conectividad”.

Informaron que la representación gremial “declaró la situación de conflicto y que se fije una última audiencia en el marco de la conciliación administrativa”. Desde la Secretaría de Trabajo se establecerá esa fecha dentro de los 5 días hábiles administrativos de esta solicitud.

La representación paritaria, por AGMER estuvo conformada por el Secretario General, Abel Antivero; la Secretaria Adjunta, Lía Fimpel; la Secretaria de Prensa, Adriana Vílchez; y el miembro paritario de salario, Juan Carlos Crettaz.