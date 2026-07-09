El HLB avanza en la citricultura entrerriana: Federación bajo plan obligatorio a cargo de los productores

Imagen de archivo del SENASA que reconoció a ANÁLISIS que casi la mitad de las muestras vegetales analizadas por HLB en los cítricos de Entre Ríos dieron positivo. Federación el Departamento más complicado.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) reveló que más de 80 establecimientos del Departamento Federación operan bajo un plan de trabajo obligatorio por presencia de la enfermedad más devastadora de los cítricos, y que el saneamiento corre por cuenta del propio productor. El SENASA respondió a un pedido de acceso a la información pública presentado por ANÁLISIS y detalló el estado fitosanitario de las cerca de 36.000 hectáreas de cítricos de la provincia.

La información surge de los informes oficiales del SENASA, firmados este 8 de julio de 2026 por Néstor José Micheloud, director del Centro Regional Entre Ríos del organismo, en el marco del expediente EX-2026-62182653. La respuesta llega tras un pedido cursado por este medio bajo la Ley 27.275 de acceso a la información pública. El Huanglongbing -conocido por su sigla HLB- es considerado por SENASA la enfermedad más grave que afecta a los cítricos en el mundo. La causa una bacteria, la Candidatus Liberibacter asiaticus, que se transmite a través de material de propagación infectado y por su insecto vector, el psílido asiático Diaphorina citri. No tiene cura: una vez que la planta se infecta, muere de manera inevitable en un plazo estimado de entre dos y tres años, sin que exista tratamiento que restituya su salud. En las plantas jóvenes el deterioro es aún más veloz y prácticamente no llegan a dar fruto.

El Programa Nacional de Prevención del HLB fue creado por la Ley N° 26.888 con el objetivo de resguardar la citricultura nacional. Sobre esa base, la Resolución SENASA N° 596/2025 estableció que los establecimientos donde se haya detectado algún caso positivo en los últimos tres años deben implementar de manera obligatoria un plan de trabajo, cuyas acciones sanitarias quedan a cargo del productor y son fiscalizadas de forma estricta por el equipo técnico del organismo. Bajo esa modalidad se fiscalizan actualmente más de ochenta establecimientos en el departamento Federación, mientras que los que se encuentran fuera del plan -sin registros de HLB en el último trienio- son objeto de monitoreos activos permanentes.

El departamento Concordia, en cambio, se mantiene libre de la enfermedad, según consigna el informe. Allí las tareas de monitoreo a campo continúan a cargo de un equipo técnico experto y, en ambos departamentos, se vigila de manera constante los niveles poblacionales del insecto vector. Las detecciones sospechosas se remiten para su confirmación diagnóstica al laboratorio del INTA Concordia, donde se analizan con la técnica de PCR. Confirmado un resultado positivo, se procede a la erradicación inmediata de los ejemplares afectados para eliminar el foco de infección.

Los números que el propio organismo incorporó al expediente permiten dimensionar la magnitud del rastreo. Según el tablero oficial de monitoreo, con corte al 26 de junio de 2026, en Entre Ríos se registraban 7.416 sitios monitoreados y 244 muestras tomadas entre insectos y material vegetal. El dato más elocuente aparece en el desglose: de 176 muestras vegetales, 77 dieron positivo, es decir casi la mitad; y de 88 muestras de insectos, 9 resultaron positivas. El mismo tablero consigna, además, 7.172 monitoreos sin muestra y ninguna trampa activa al momento del corte, un detalle que merece seguimiento en próximos informes.

La respuesta oficial no se limitó al HLB. SENASA detalló también el estado del Programa Nacional de Moscas de la Fruta (PROCEM), vigente de manera ininterrumpida desde 1994 y actualizado mediante la Resolución SENASA N° 137/2026, alineada con las normas internacionales de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria de la FAO. En el territorio nacional se ejerce control oficial sobre dos plagas cuarentenarias presentes -la Mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata) y la Mosca Sudamericana (Anastrepha fraterculus)- y se vigila la presencia de la Mosca de alas manchadas (Drosophila suzukii), incorporada al programa por su impacto sobre las frutas finas. La estrategia se ejecuta bajo el concepto de Manejo Integrado de Plagas en áreas amplias, con articulación entre el Estado nacional, las provincias, los municipios, el INTA y las asociaciones de productores.