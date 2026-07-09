Frigerio con Milei y gobernadores en Tucumán: “Juntos estamos a la altura de los desafíos de nuestro tiempo”

El gobernador Rogelio Frigerio participó este 9 de Julio junto al presidente de la Nación, Javier Milei, y mandatarios de 11 provincias en el acto oficial por el Día de la Independencia. “Juntos estamos a la altura de los desafíos de nuestro tiempo”, expresó.

Milei encabezó el acto por el 210º aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina en la Casa Histórica de Tucumán. Allí, logró la foto con los mandatarios provinciales y los convocó a renovar el Pacto de Mayo firmado dos años atrás.

“Acá, en Tucumán, hace 210 años un grupo de argentinos se animó a soñar en grande y a construir una Nación independiente”, recordó Frigerio en redes sociales.

“Esta noche, junto al Presidente Javier Milei y a gobernadores de varias provincias del país, renovamos el espíritu de aquel 9 de Julio de 1816: la convicción de que, juntos, estamos a la altura de los desafíos de nuestro tiempo para seguir impulsando el desarrollo de la Argentina”, añadió.