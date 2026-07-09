Puntajes exprés: el negocio de las capacitaciones que pone en jaque la carrera docente en Entre Ríos

Docentes entrerrianos denuncian que instituciones privadas ofrecen capacitaciones que otorgan puntaje para los concursos docentes mediante evaluaciones que pueden resolverse en pocos minutos, un mecanismo que, aseguran, convirtió la formación continua en un negocio.

Advierten que esta modalidad afecta la calidad educativa, ya que permite que docentes noveles acumulen puntaje rápidamente y desplacen en los listados a colegas con mayor trayectoria y formación académica. La denuncia, presentada ante el Consejo General de Educación (CGE) y el Jurado de Concursos, apunta a que la Resolución 1500/22 terminó favoreciendo la mercantilización de la capacitación docente, donde el poder adquisitivo pesa más que el recorrido pedagógico.

La denuncia principal apunta a instituciones privadas que ofrecen diplomaturas y postítulos con 600 horas de carga horaria, pero que se obtienen en tiempos récord y con puntajes elevados (de entre tres y cinco puntos). Docentes de Concordia iniciaron un expediente en el CGE contra la resolución mencionada y en La Paz ya alzaron su voz profesores con amplia trayectoria.

En diálogo con Cuestión de Fondo (Canal 9), Leandro Lamboglia, Licenciado en Historia y profesor en La Paz, calificó la situación como un problema ético y deontológico. El docente contrastó esta facilidad con el esfuerzo de años anteriores, mencionando que participar en proyectos educativos complejos como el Modelo de Naciones Unidas, que demandaba meses de preparación, apenas otorgaba 0,25 puntos, mientras que hoy estas empresas "desarrollan puntaje como quien estuviera cosechando tomates en el fondo de su casa".

Profesor Leandro Lamboglia.

"Esto ya se transformó en un negocio. Estas empresas privadas que ofrecen estos servicios de diplomaturas han transformado esto no en una forma de mejorar la calidad de la enseñanza, sino básicamente en vender puntaje. Lo hacen de manera obscena a través de las publicidades", sostuvo.

Lucrecia Adriana Salud es Profesora Superior de Ciencias de la Educación, Licenciada en Educación y Magister en Innovación Educativa. Desde Concordia, donde ejerce la docencia, es parte de un grupo de docentes que iniciaron un reclamo formal ante el CGE en agosto del año pasado. Consultada al respecto, dijo: "Estas diplomaturas se pueden resolver en menos de 7 minutos con multiple choice. Se pueden acceder sin siquiera leer el material ni tener un docente como tutor. La duda es si estas universidades tienen una institución física o si son virtuales nada más, porque no ofrecen carreras, solamente capacitaciones y diplomaturas".

Profesora Lucrecia Salud.

Por su parte, la docente paceña Inés Arredondo, profesora de Lengua y Literatura y Técnica en Psicología Social, explicó: "Llegar a 100 puntos lo hacía un docente de 20 años de antigüedad. Hoy tenemos docentes recién recibidos, con un año o cinco años de antigüedad, que tienen 140 puntos en la credencial".

Profesora Inés Arredondo.

Arredondo señaló que las empresas privadas ofrecen "combos" de hasta cuatro diplomaturas, lo que permite que un docente con nula experiencia frente al aula supere ampliamente a quienes llevan más de una década de trayectoria.

Un reclamo que exige respuestas

Ante este escenario, los docentes exigen que el CGE actúe de manera inmediata para rever la Resolución 1500/22, bajar el puntaje otorgado a estos cursos y aumentar la valoración de la antigüedad real. El organismo justificó que la normativa fue producto de un acuerdo paritario y que debe ser en esa instancia donde se discuta su modificación. En tanto, los denunciantes insisten en que es deber del Estado velar por la ética y la calidad del sistema, evitando que la formación continua se convierta en un mero abuso mercantilista.