La Justicia ordenó a la OSER que cubra íntegramente el tratamiento de un joven con consumo problemático

La Justicia provincial hizo lugar a una acción de amparo y ordenó a la Obra Social de Entre Ríos (OSER) otorgar la cobertura total e integral de un tratamiento de rehabilitación a un joven que padece graves trastornos vinculados al consumo problemático de sustancias. La medida se dictó tras la intervención del abogado Emmanuel Isidro Almirón, quien recurrió a los tribunales ante la insuficiente respuesta inicial de la prestadora de salud.

El recurso judicial fue promovido luego de que la obra social estatal autorizara la prestación, pero estableciendo un monto significativamente inferior al presupuesto real emitido por el centro especializado donde el paciente debe realizar su proceso de recuperación.

Según consta en los registros de la sentencia, el joven presenta un cuadro complejo diagnosticado como “trastorno de la personalidad emocionalmente inestable y trastornos mentales y del comportamiento derivados del consumo de múltiples drogas y otras sustancias”. Ante esta situación, su médico tratante consideró indispensable y urgente la continuidad de un abordaje terapéutico intensivo en una institución especializada en adicciones, publicó El Entre Ríos.

En la presentación legal, el letrado Almirón advirtió que el desfasaje económico impedía operativamente garantizar la continuidad del tratamiento. El centro terapéutico asignado había presupuestado el servicio en 714.000 pesos mensuales, mientras que la obra social provincial sólo pretendía reconocer un tope de 612.086 pesos. La brecha resultante debía ser costeada por la familia, lo que ponía en riesgo el acceso a la salud del paciente.

Al evaluar las pruebas, el magistrado interviniente determinó que la obra social no ofreció ninguna alternativa equivalente ni fundamentó de modo razonable los motivos por los cuales pretendía cubrir un importe menor, sobre todo habiendo reconocido previamente la patología del afiliado y la pertinencia de la prestación solicitada.

En sus argumentos, el juez remarcó que las adicciones deben ser abordadas de forma prioritaria dentro de las políticas públicas de salud mental, recordando de manera tajante que las personas afectadas por el consumo problemático de sustancias “tienen derecho a recibir una atención integral y oportuna”.

A partir de esta resolución, la obra social entrerriana quedó obligada a financiar de manera inmediata, gratuita e integral la modalidad de “Centro de Día”.

La asistencia ordenada contempla:

• Jornadas de ocho horas diarias, dictadas tres veces por semana.

• Cobertura en el centro de rehabilitación especializado “El Arte de Volver”.

• Asunción total por parte de OSER del costo mensual completo de 714.000 pesos.

La vigencia de la manda judicial se extenderá, en principio, hasta el 31 de diciembre de 2026, garantizando la estabilidad del proceso médico y terapéutico del joven.