Michel: “Las exportaciones entrerrianas generan empleo en la provincia. No somos solo dulce de leche y birome“

El diputado nacional por Entre Ríos, Guillermo Michel, destacó el rol de las exportaciones entrerrianas en el complejo exportador del total del país.

“En el año 2025 Argentina exportó USD 87.077 millones en bienes y USD 9.600 en servicios. Esta generación de divisas le permite al país generar empleo y desarrollo, diversificar su matriz productiva y aportar al crecimiento económico” indicó Michel.

Los principales destinos de las exportaciones de bienes fueron Brasil (15%), China (11%), Estados Unidos (10%), Chile (7%) e India (6%).

Michel también detalló cómo se componen las exportaciones con origen en Entre Ríos:

Las exportaciones con origen en la provincia de Entre Ríos totalizaron USD 2.097 M.

El 60% se concentró en productos primarios (maíz, trigo, economías regionales).·

El 32% en productos de la agroindustria (biodiesel, pollos, carne)·

El 5% en manufactura industrial.·

El 3% en energía.

En esa línea finalizó con una crítica al gobernador: “Sería bueno que el empleado del mes de LLA en la provincia Frigerio nos diga a los entrerrianos si él está de acuerdo con que solo hacemos dulce de leche y biromes también en Entre Ríos”.