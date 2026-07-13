AGMER advirtió que peligra el reinicio de clases y convocó a movilizarse contra la reforma previsional

El Plenario de Secretarios y Secretarias Generales de AGMER, reunido este lunes de manera virtual, advirtió que "peligra el normal reinicio de las clases" tras el receso invernal y responsabilizó al Gobierno de Entre Ríos por el fracaso de la negociación salarial. Según el gremio docente, el Ejecutivo hizo "fracasar arbitrariamente, por tercera vez, el ámbito paritario" al no presentar una propuesta que permita recomponer los ingresos de los trabajadores de la educación.

A través de una extensa declaración, el principal sindicato docente de la provincia afirmó que los educadores se encuentran "en estado de organización para la lucha" y reiteró sus principales reclamos: salarios dignos, mayor financiamiento para la escuela pública y el rechazo al proyecto de reforma previsional impulsado por la gestión del gobernador Rogelio Frigerio.

AGMER sostuvo que la oferta salarial presentada por el Gobierno resulta insuficiente frente al deterioro del poder adquisitivo. En ese sentido, cuestionó la propuesta oficial de un incremento del 3 por ciento para julio y del 4 por ciento para septiembre, al considerar que no alcanza para compensar la inflación acumulada ni recuperar la pérdida salarial registrada desde fines de 2023.

El gremio también denunció que el Ejecutivo provincial mantiene congeladas las discusiones sobre condiciones laborales y criticó la decisión de otorgar sumas no remunerativas mediante decreto. "El gobernador expresa mediáticamente su vocación de diálogo, pero en los hechos impone a puro decreto la pobreza a los trabajadores entrerrianos", señalaron desde el Plenario.

En otro tramo del documento, AGMER rechazó el proyecto de reforma del sistema previsional y denunció que el oficialismo pretende avanzar con su tratamiento legislativo "a espaldas del pueblo entrerriano". Para el sindicato, la iniciativa implica un ajuste sobre trabajadores activos y jubilados, al modificar aspectos vinculados con los aportes, la edad jubilatoria y el cálculo de los haberes.

El gremio enmarcó estos planteos en un contexto económico y social que calificó como "de profundo empobrecimiento", atribuido a las políticas del gobierno nacional de Javier Milei y su aplicación en la provincia. Además, manifestó su solidaridad con los trabajadores afectados por despidos y cierres de empresas, entre ellos los empleados de Granja Tres Arroyos y de industrias radicadas en distintos puntos de Entre Ríos.

Finalmente, AGMER ratificó su adhesión al paro y a la movilización convocados por la Multisectorial para este miércoles frente a Casa de Gobierno, en coincidencia con el tratamiento legislativo de la reforma previsional. Desde el sindicato advirtieron que, de no existir respuestas a sus demandas salariales y laborales, el conflicto podría afectar el normal reinicio de las clases luego del receso invernal.

Declaración completa del Plenario:

Las y los docentes exigimos salarios dignos para garantizar una educación pública de calidad y terminar con el empobrecimiento de las y los trabajadores de la educación

Las y los docentes, en estado de organización para la lucha, exigimos:

-Salarios dignos para todas y todos los docentes.

-No a la reforma jubilatoria de Frigerio y Milei.

-Financiamiento para sostener la escuela pública y garantizar el derecho social a la educación.

Las y los trabajadores de la educación llegamos a este Plenario de AGMER en un complejo escenario, donde el plan de saqueo y ajuste del gobierno de Milei e instrumentado por Frigerio en la provincia de Entre Ríos tiene como resultado un escenario social delicado marcado por un profundo empobrecimiento.

La entrega de soberanía nacional en un país directamente tutelado por el gobierno de Estados Unidos, la Embajada Norteamericana y el Fondo Monetario Internacional tiene como correlato inmediato un plan de saqueo ajustador que produce caída de la recaudación en el propio Estado Nacional, observado en la recaudación de impuestos y el ingreso de aportes al sistema previsional por la caída del empleo registrado. Al mismo tiempo, el 9% de desocupación a nivel nacional es “tapado” por un multiempleo bajo precarización laboral para poder llegar a fin de mes.

Según se desprende de un propio informe del Banco Central de la República Argentina el 40% de las familias endeudadas han caído en morosidad. El resultado son 7 millones de personas sin poder afrontar sus deudas. Las tarjetas de crédito caen en desuso colapsadas para pagar alimentos, al mismo tiempo surgen nuevos prestadores usurarios en redes sociales que pretenden continuar aprovechando la situación de crisis por las cuales atraviesan las familias obreras entrerrianas.

Son 314 mil los puestos de trabajo formales menos desde noviembre de 2023 a la fecha sin que se conozcan creaciones de trabajo que lo reemplacen.

En este contexto el gobierno nacional pretende re-impulsar el proyecto de reforma educativa bajo el engañoso título de “Libertad Educativa”, un proyecto que pretende destruir el sistema educativo vedando a la clase trabajadora el acceso a la educación pública que le permita mejorar sus condiciones de vida.

Un Relevamiento del Estado Psicológico de la Población Argentina 2025, elaborado por la Facultad de Psicología de la UBA, muestra que el 55,9% de quienes atraviesan una crisis personal la atribuye a problemas económicos –como ingresos insuficientes o deudas–, por encima de las crisis vitales (52,4%) o familiares (36,4%). Según el Ministerio de Seguridad de la Nación con datos de este año, los suicidios crecieron un 22,6% respecto a 2024.

El dato debería hablar por sí solo, pero desde esferas oficiales y sus redes de prensa suelen ser recurrentes las estadísticas sesgadas que refieren a “abusos de licencias” sin un estudio serio que cruce variables con criterios de salud laboral y ocupacionales y que contemple un delicado panorama social que hoy es vivencia directa de docentes, alumnos y familias, atravesados unos y otros por sobrecarga laboral, agobio en el trabajo, situaciones de violencia, multiempleo, desocupación y pobreza generalizada. El CGE mantiene congelada la paritaria de condiciones laborales y toda Comisión de trabajo que construya la normativa sobre el campo laboral, educativo y de salud de las y los docentes.

Si para muestra basta un botón, la incertidumbre por la continuidad laboral en Granja Tres Arroyos, el frigorífico de Concepción del Uruguay, y los despidos y cese de contratos en el Parque Industrial de Gualeguaychú y en la municipalidad de Concordia, se viene a sumar el cierre de comercios y pymes en Entre Ríos. Las vidrieras vacías son la foto del cementerio comercial que se hace costumbre. El gobierno provincial nada parece tener que decir al respecto. Son nuestras familias, las de la escuela pública, las que sufren directamente este panorama social, anímico y de vulnerabilidad. Ante esta situación angustiante nos solidarizamos con cada uno de los trabajadores que sufren el flagelo de las políticas económicas que llevan adelante el gobierno nacional y el provincial.

En este contexto, la docencia, que se ha manifestado desde nuestro sindicato en forma ininterrumpida desde antes del inicio de clases de marzo del presente año con huelgas, movilizaciones, concentraciones, radios abiertas, campañas públicas, el gobierno tiene como respuesta aumentos paupérrimos, paritarias que han fracasado por la escasa voluntad del gobierno de escuchar y presentar propuestas reales acordes con lo que el salario castigado precisa y decretando inconstitucionales montos en negro, es que llegamos a la última proposición salarial, consistente en un 3% para julio y un 4% para septiembre. Es decir que con una inflación proyectada a 2% mensual y aun sin discutir un verdadero recupero del salario respecto a meses anteriores, es harto insuficiente ya que acumula alrededor de 16 puntos desde diciembre a esta parte.

Por si fuera poco, el gobierno de Frigerio sigue avanzando exactamente en dirección contraria con los intereses y demandas de la clase trabajadora activa y jubilada, profundizando el saqueo, ahonda el ajuste y apriete sobre los más afectados por la crisis, mientras los grupos económicos concentrados continúan apropiándose de la riqueza que genera nuestra provincia y la fugan, sin generar beneficios para los entrerrianos.

Con maquillajes y poses de debate, el gobierno sostiene la misma decisión política: hacer pagar a trabajadoras y trabajadores activos y jubilados el costo de un sistema previsional desfinanciado por las privatizaciones de los 90, el Estado Nacional que nunca compensó a la Provincia en tiempo y forma, el desguace y una sostenida política de precarización laboral. Sin olvidar el ajuste que se lleva adelante con el cierre de cargos y al mismo tiempo que impone montos en negro que desfinancian el sistema previsional

Un gobernador, que también bastardea la ley de paritaria, convocando a la misma con la única intención de imponer un porcentaje salarial que nos sume en la pobreza, desoyendo el pedido de la docencia entrerriana. Un gobernador empobrecedor que mediáticamente expresa su vocación de diálogo pero en los hechos reales impone a puro decreto la pobreza a los trabajadores entrerrianos.

La emergencia económica con facultades especiales al gobernador y al Presidente de la Caja, el aumento de edades, de aportes que las y los jubilados pagarán a perpetuidad y sobre el cálculo del haber para diluir el 82% móvil, una armonización encubierta con Nación y los recortes sobre jubilaciones por invalidez y pensiones son algunos aspectos que demuestran que se mantiene inalterable el plan de saquearnos y empobrecer el bolsillo de activos, jubiladas y jubilados, y constituye una intervención de hecho de todo el sistema previsional.

Nuestro sindicato en unidad con la Multisectorial seguirá en la exigencia a cada Senadora y Senador y a cada diputado y diputada que vote en contra de empobrecer a sus comunidades, castigar a sus jubiladas y jubilados y seguir golpeando las economías de sus pueblos. Ha llegado la hora de definir de qué lado están y asumir las consecuencias.

En el marco del Paro definido por la Multisectorial, AGMER adhiere con una movilización a Casa de Gobierno el miércoles 15 de julio.

La historia definirá de qué lado está cada uno. Nosotros y nosotras lo haremos del lado de la unidad, la organización y la lucha por los derechos jubilatorios de todos y todas, por el salario digno y por una escuela pública, laica y popular, con estabilidad laboral y pleno financiamiento que es la base fundamental para una educación pública para todas y todos.

El Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de AGMER define:

- Exigir salarios dignos para todas y todos los docentes en el marco de ley de paritarias

- Rechazar la reforma jubilatoria de Frigerio y Milei.

- Que frente a este contexto se declara en peligro el normal reinicio de clases.

Plenario de Secretarias y Secretarios GeneralesSecretarios y Secretarias Generales de las 17 Seccionales de AGMERComisión Directiva Central