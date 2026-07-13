Conflictividad salarial: AGMER realizará este lunes el plenario de secretarios generales

Secretarios generales de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) se reunirán este lunes a las 15, bajo la modalidad virtual. El motivo de la convocatoria es el rechazo a la oferta de recomposición salarial que hizo el Gobierno de Rogelio Frigerio la semana pasada, y la reforma jubilatoria que tiene serias posibilidades de ser aprobada en el Senado de la provincia.

Los gremios de los docentes se reunieron la semana pasada con el Gobierno, en el marco de la paritaria. El lunes los funcionarios ofrecieron un 6 por ciento de recomposición salarial. Pero los gremios docentes rechazaron la propuesta y exigieron una mejora. Hubo un nuevo encuentro el miércoles pasado en la Secretaría de Trabajo. En esa segunda instancia el Gobierno ofreció un 3 por ciento para julio y un 4 por ciento para septiembre.

Desde el sindicato rechazaron la oferta con “ínfimos cambios”. Y convocaron al plenario de secretarios generales para este lunes. “El gobierno se jacta de tener buenas propuestas, de llevar adelante una buena política educativa. Pero las propuestas de marzo y mayo no fueron buenas”, señaló el secretario general de AGMER, Abel Antivero.

El dirigente de los docentes dijo la semana pasada al programa Amanece que no es poco (Radio Plaza) que “la baja de recaudación tiene que ver con que desde la Provincia se acompaña la política de la Nación”. “Los legisladores entrerrianos votaron el Presupuesto 2026 que toca la Ley de Financiamiento Educativo, un titánico ajuste en partidas a lo edilicio, a becas, a programas. Nosotros lo dijimos en las mesas paritarias. Y seguimos señalando eso. Debemos tener en cuenta que el Gobierno nacional retiró el FONID y pasamos a ser un 10 por ciento más pobres. La provincia nunca reclamó. Si bien tuvieron la iniciativa de reemplazar esos montos, sólo por dos meses. A partir de ahí se profundizó nuestro deterioro salarial”, contextualizó.

Recordó que según la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Entre Río se ubica “en el puesto 23” de la escala salarial docente del país. Sólo Misiones está por debajo. “El resto de las provincias también está en esta disputa que se replica en otros territorios. Nosotros nos mantuvimos abajo porque otras provincias se mantuvieron en mismo lugar. Entendemos que este conflicto va a seguir, en caso que no haya una propuesta superadora y venga el aumento por decreto”, adelantó. Y apuntó: “Estamos concientizados, mentalizados de que eso puede llegar a suceder”.

La semana pasada, Antivero descartó un paro por tiempo indeterminado. Es una medida “muy extrema”, calificó. “En todo caso eso lo definirá el Congreso. En lo personal me ubico en el escenario del cese de pagos para pensar eso”, cerró.