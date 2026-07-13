Gómez: “Urge una recomposición que saque a la docencia del estado de indigencia permanente en el que está”

El secretario General de la Seccional Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Manuel Gómez, analizó la situación frente a la reforma previsional que el miércoles se tratará en el Senado, y habló del conflicto salarial ante ofertas oficiales que consideró “irrisorias”.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Gómez señaló que “en función de cómo comenzó este debate hace un tiempo atrás, donde parecía que iba a ser un mero trámite en la Legislatura, encontró una férrea oposición de nuestro sindicato a la pretendida reforma previsional que impulsaba el gobierno provincial y donde algunos de los puntos han entrado a discutirse. Hoy el tener dos dictámenes habla de un debate que no era tan lineal y que no es tan sencillo de dar”.

“Obviamente que cada uno de los puntos que se plantean son puntos sensibles en la organización del sistema laboral actual para los futuros jubilados y para los jubilados actuales. Estas variables que no son menores son las que se han discutido al interior de las comisiones del Senado, y estos dos dictámenes que van a ser puestos a consideración en el pleno del Senado, cuando comenzamos parecía que iba a ser un mero trámite y hoy nos encontramos con una discusión que obviamente para nosotros es preocupante porque modifica el sistema previsional entrerriano tal cual lo conocemos y apunta a una quita de derechos. Lo que no podemos dejar de admitir es que se busca ampliar la edad jubilatoria, se busca modificar el cálculo de ese haber a la baja, se pretende establecer algunos artículos en cuanto a darle facultades al Poder Ejecutivo de establecer aportes extraordinarios a aquellos que ya están jubilados y a aquellos que están por jubilarse, o sea, en actividad. Esto que está en discusión para nosotros ha sido un tema a seguir muy de cerca y es por eso que venimos sosteniendo un acampe todas estas semanas frente a Casa de Gobierno para mantener nuestro planteo de que esta reforma regresiva no es aceptada por nuestro sindicato”, describió.

En cuanto a las modificaciones que se realizaron al proyecto, que no cambiaron la postura de rechazo de AGMER, el dirigente planteó que “los puntos y las variables siguen siendo las mismas, el bolsillo del trabajador. Esta situación que se plantea en uno de los dictámenes, de mantener el régimen especial, pero seguir aportando hasta la edad establecida en la jubilación ordinaria, es firmar una quita salarial del futuro jubilado, que es un fuerte porcentaje en el bolsillo, y este 82% móvil que tanto hemos hablado, que tiene nuestra provincia, dejaría de existir, achatando el salario”.

Al respecto, especificó que “obviamente esto depende de cada uno de los escalafones, pero en comparación lo que es una jubilación actual y lo que sería una jubilación con esta nueva ley, estamos hablando de pasar de un 82 al 62% de lo que es el haber. Entonces, esta variable creo que tira por tierra lo que se puede decir que ha mejorado la perspectiva de estos dos dictámenes”.

Agregó que “hay un tema también que pasa desapercibido, que tiene que ver con los aportes patronales, sobre lo que nosotros ponemos énfasis, y que la Multisectorial presentó un proyecto para que se recupere una perspectiva distinta a la que solamente mira el bolsillo del trabajador, sino que sea un fondo –que en uno de los dictámenes fue incorporado- de sostenibilidad del sistema previsional, donde los recursos no solamente salgan del bolsillo del trabajador. Entonces, hay una discusión que no está saldada, obviamente veremos qué pasa el miércoles, y es por eso que estamos convocando a una concentración junto a la Multisectorial para estar manifestándonos el día miércoles, el día de la sesión del Senado en la Plaza Mansilla”.

En este marco, definió que “lo que se busca en la provincia de Entre Ríos es tener un modelo como el que tiene el sistema previsional nacional; es llevar a una actualización de los salarios de los jubilados muy por debajo de lo que es el costo de vida real, y este es otro punto sensible que también está en discusión, que es cómo se actualiza el monto del jubilado, y lo que uno ve en estos proyectos preocupa, porque en el oficialismo se plantea directamente desarticularlo de lo que es la paritaria nuestra del sector docente y llevarlo a lo que sería una paritaria del escalafón general, que cuando vemos los antecedentes en cómo se está aplicando en otras provincias que han ido por esta forma de actualización del salario del jubilado, vemos que van quedando muy lejos la actualización de los salarios al costo de vida. Y si lo tomamos de referencia a lo que son las actualizaciones del trabajador en actividad, también vemos ese desfasaje y una manera de ir achatando el salario del jubilado, que es el proyecto y el anhelo que tiene el gobierno provincial en cuanto a pensar que la jubilación es un privilegio, que la jubilación es una dádiva del Estado y en realidad tiene que ver con un salario diferido de aquel trabajador que aportó durante toda su carrera al sostenimiento de esta Caja y que hoy ve amenazado este derecho consagrado por la ley que se pretende modificar”.

Conflicto salarial

En otro orden de temas, consultado por la continuidad de la paritaria salarial, refirió que “hubo dos instancias donde se dieron propuestas muy similares, solamente se modificó para el mes de septiembre un 1%, que parecería irrisorio, pero es lo que se planteó. Nosotros hoy tenemos el plenario de Secretarios Generales a partir de las 15 horas donde se analizarán los pasos a seguir, pero obviamente en este contexto, sin tener una propuesta que dé cuenta de lo que ha sido y es la pérdida del poder adquisitivo en cuanto a la inflación en lo que va de este año, sumado a diciembre donde no tuvimos una recomposición de lo que perdimos en ese momento. Estamos hablando de un porcentaje muy superior a esta pretendida, entre comillas, recomposición salarial, que nos dejaría muy por debajo de lo que se viene perdiendo”.

“Si lo que veníamos hablando de lo previsional, sumamos esto de lo salarial, viene de esa misma perspectiva de pensar que el trabajador es la variable de ajuste y eso tiene que ver obviamente con un modelo de Estado que no es el que nosotros imaginamos ni anhelamos. Las consecuencias de esta configuración de un nuevo Estado tienen dentro de sus principios vectores dictámenes que vienen inclusive del FMI en tener trabajadores estatales precarizados, tanto los que están en actividad como aquellos que piensan en una jubilación. Los porcentajes que se han ofrecido obviamente que han sido rechazados por los miembros paritarios de nuestra entidad sindical, se va a analizar qué implica esta discusión de cara a lo que debería ser el inicio de esta segunda etapa del año prevista para el lunes 20 y esto será en parte lo que se debatirá en este plenario”, aseveró.

Respecto de un posible plan de medidas de fuerza, Gómez adelantó que “ya tenemos debates que se han resuelto dentro de los Congresos, que es el órgano máximo de nuestra entidad, y donde tenemos facultades ya aprobadas ante distintos escenarios. Hoy se debatirá y se actualizará en función de lo que ha pasado en estas dos instancias paritarias, y en el plenario de secretarios generales, se analizarán los pasos a seguir, en función de lo que también tenemos resuelto por Congreso”.

“La situación es delicada, en la cuestión salarial urge una recomposición que nos saque de este estado de indigencia permanente en el que está la docencia entrerriana. Cuando nosotros vemos la línea de la canasta básica y analizamos la línea de indigencia y de pobreza, vemos que muchos de los trabajadores están fluctuando en estas dos líneas, algo que obviamente queda muy lejos de esos discursos de campañas electorales cuando dicen que lo primero es la educación y lo primero es el tema salarial de los trabajadores. Eso queda tirado por tierra cada vez que nosotros vamos a estas instancias y nos encontramos con estas propuestas que ni siquiera han merecido ser puestas en consideración porque son irrisorias y no dan cuenta en los porcentajes de lo que viene siendo el proceso inflacionario en nuestro país”, concluyó.