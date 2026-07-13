La Multisectorial en Defensa de la Caja convocó a un paro provincial y movilización este miércoles

Organizaciones y entidades que componen la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones, convocaron a un paro provincial y movilización este miércoles. Hicieron un llamado de “no al saqueo de nuestras jubilaciones”, y expresaron un “enfático rechazo al proyecto de reforma previsional, que ahora tiene dictamen y el oficialismo se apresta a tratar en la próxima sesión en el Senado de la provincia”.

La Multisectorial sostiene que la reforma del sistema previsional provincial pretende “hacer pagar a trabajadores activos y jubilados el costo de un sistema previsional desfinanciado por las privatizaciones de los 90, el Estado nacional que nunca compensó en tiempo y forma el desguace y una sostenida política de precarización laboral, ajustar al Estado con menos cargos y en lo salarial hoy con un gobernador empobrecedor que se especializa en desfinanciar el sistema previsional con montos en negro”.

Al profundizar el cuestionamiento señalaron: “La emergencia económica con facultades especiales al gobernador y al Presidente de la Caja, el aumento de edades, de aportes que los jubilados pagarán a perpetuidad y sobre el cálculo del haber para diluir el 82% móvil, una armonización encubierta con Nación y los recortes sobre jubilaciones por invalidez y pensiones son algunos aspectos que demuestran que se mantiene inalterable el plan de saquearnos y empobrecer el bolsillo de activos y jubilados, y constituye una intervención de hecho de todo el sistema previsional”.

Por eso, reafirmaron su postura y plantearon que “desde esta Multisectorial seguiremos en la exigencia a cada uno de los Senadores que vote en contra de empobrecer a sus comunidades, castigar a sus jubilados y seguir golpeando las economías de sus pueblos”. “Ha llegado la hora de definir de qué lado están y asumir las consecuencias”, desafiaron.

Y precisaron: “Esta Multisectorial convoca a construir una gran huelga provincial con movilización a Casa de Gobierno el miércoles 15 de julio. La historia definirá de qué lado está cada uno. Nosotros y nosotras lo haremos del lado de la unidad, la organización y la lucha por los derechos jubilatorios de todos y todas”.

Organizaciones que componen la Multisectorial

Cabe señalar que las organizaciones que componen la Multisectorial son Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER); la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET); la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE); el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP); la Asociación de Empleados Judiciales de Entre Ríos (AJER); la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales; y Jubilados autoconvocados.