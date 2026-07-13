Los empleados de Granja Tres Arroyos continúan sin salarios y sin novedades de la empresa

Los más de 900 trabajadores de Granja Tres Arroyos no tienen novedades respecto a la reapertura de la planta de Concepción del Uruguay o el cobro de los salarios adeudados desde abril. El gremio de la Alimentación indicó que no tiene comunicación con los empresarios desde hace tres semanas.

“No tenemos noticias, nada de nada”, sentenciaron desde fuentes gremiales en alusión a los contactos con los empresarios de Granja Tres Arroyos. La planta en Concepción del Uruguay cerró “por tiempo indeterminado” en mayo, sin aviso previo y dejó en la calle, sin salarios, a unos 930 trabajadores aproximadamente.

Desde STIA (Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación) señalaron que la empresa aún les debe a los trabajadores parte del salario de abril. “No cobramos nada más desde entonces”, remarcaron en diálogo con Babel Digital.

Mientras tanto, el municipio de Concepción del Uruguay y el Gobierno provincial dispusieron distintas herramientas de colaboración hacia con los trabajadores y sus familias, tales como subsidios y bolsones de comestibles.