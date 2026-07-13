Reforma previsional: ediles de Paraná advierten que los municipios perderán recursos para obras y servicios

Concejales de Más para Entre Ríos de Paraná cuestionaron la reforma previsional y aseguraron que afectará las finanzas de los municipios.

Los concejales del bloque Más para Entre Ríos de Paraná advirtieron que la reforma previsional impulsada por el gobierno provincial no sólo modifica el financiamiento de la Caja de Jubilaciones, sino que también afectará la capacidad de los municipios para brindar servicios y ejecutar obras, trasladando las consecuencias directamente a la vida cotidiana de los entrerrianos.

“Cuando un municipio pierde recursos, no pierde un intendente ni un concejal. Pierde capacidad para mantener calles, sostener el transporte público, invertir en obras, atender demandas sociales y responder a los problemas cotidianos de la comunidad. En definitiva, quien termina perdiendo es el vecino”, destacaron en un comunicado de prensa.

Los ediles señalaron que los propios datos oficiales de la Caja de Jubilaciones muestran que el déficit mensual asciende a $47.461 millones, pero que el conjunto de los municipios explica apenas $1.727 millones, es decir, el 3,6% del déficit total. En contrapartida, más del 60% del déficit corresponde a organismos que dependen directamente del Gobierno provincial, como el Consejo General de Educación, con $17.431 millones, y la Administración Central, con $11.257 millones.

Los números de la reforma

De acuerdo a los concejales, la reforma implicará:

-Déficit mensual total de la Caja: $47.461 millones.

-Déficit correspondiente a los municipios: $1.727 millones (3,6% del total).

-Déficit del Consejo General de Educación: $17.431 millones.

-Déficit de la Administración Central: $11.257 millones.

-Aporte adicional para municipios con déficit: 3%.

-Aporte adicional para municipios superavitarios: 1,5%.

“Los municipios generan apenas el 3,6% del déficit de la Caja, pero la reforma les exige incrementar hasta un 3% sus aportes patronales. En cambio, más del 60% del déficit proviene de organismos que dependen directamente del Gobierno provincial. Los números demuestran que el problema estructural no lo generan los gobiernos locales”, indicaron.

Por otro lado, los concejales cuestionaron que la iniciativa traslade nuevas obligaciones económicas a las administraciones locales en un contexto que ya es complejo.

“Los municipios vienen absorbiendo el impacto de la caída de la coparticipación, la eliminación de los subsidios nacionales al transporte, la falta de distribución de Aportes del Tesoro Nacional y el retiro de programas nacionales en áreas sensibles como salud, educación y desarrollo social. Cada nueva carga económica significa menos recursos para responder a las necesidades de los vecinos”, señalaron.

Además, remarcaron que el propio informe técnico sobre la reforma reconoce una diferencia sustancial entre el impacto que tendrá sobre la Provincia y el que sufrirán los municipios.

“Mientras que para el Tesoro provincial el incremento de aportes representa prácticamente un movimiento contable entre organismos del propio Estado, para un municipio ese mismo porcentaje implica una pérdida directa de recursos propios. Son fondos que dejarán de destinarse a pavimento, mantenimiento urbano, transporte público, iluminación, espacios públicos, políticas sociales o infraestructura barrial”, destacaron en el comunicado de prensa.

Además, sostuvieron que Entre Ríos necesita discutir las verdaderas causas del déficit previsional y construir una estrategia de desarrollo que fortalezca a los gobiernos locales en lugar de debilitarlos y agregaron: “Los entrerrianos necesitan una provincia que genere empleo privado, fortalezca la producción, mejore rutas, infraestructura educativa y sanitaria y acompañe a los municipios, que hoy son el primer mostrador del Estado. La reforma previsional no puede convertirse en una nueva transferencia de recursos desde las ciudades hacia un problema que los gobiernos locales no generaron”.

Y concluyeron: “La reforma previsional no termina en una planilla de Excel. Se va a sentir en tu casa, en tu barrio y en tu ciudad. Porque cada peso que se le quita a un municipio es una oportunidad menos para mejorar la vida de sus vecinos”.