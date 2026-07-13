Reforma previsional: el Senado convocó a Sesión Especial para este miércoles a las 9:30

La Cámara de Senadores de Entre Ríos convocó a una Sesión Especial para este miércoles, en la que se debatirá el proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo. Según se informó, la sesión comenzará a las 9.30.

La sesión tendrá como eje el tratamiento del proyecto denominado “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”, que ya cuenta con despacho de comisión y dos dictámenes de mayoría: uno impulsado por el oficialismo y otro por la oposición.

La iniciativa incorpora cambios respecto del texto original enviado por el Ejecutivo, entre ellos modificaciones en el cálculo del haber jubilatorio y en la edad de acceso al beneficio, además de otros puntos que fueron incorporados durante el debate en comisiones tras las exposiciones de gremios, especialistas y distintas entidades.

La expectativa está puesta en una sesión que se anticipa extensa y en la que el Senado definirá si otorga la media sanción a uno de los proyectos más relevantes del año para el Gobierno provincial.