Allende anticipó un paro si el Gobierno no mejora la oferta salarial: "No estamos en condiciones de aceptar"

El secretario general de UPCN Entre Ríos, José Ángel Allende, anticipó que el gremio convocará a un paro activo si el Gobierno provincial mantiene la oferta salarial presentada en la negociación paritaria. El dirigente sostuvo que la propuesta resulta insuficiente tanto por los porcentajes como por los plazos previstos para su aplicación y reclamó el inicio de un proceso de recuperación del salario de los empleados públicos.

"Nosotros entendemos que tiene que haber ya a esta altura del partido el principio, por lo menos, de un plan de recuperación del salario. De no haber este plan, nosotros no estamos en condiciones de aceptar", afirmó.

En declaraciones al programa Puro Cuento, de Radio Plaza, Allende sostuvo que los trabajadores estatales "han hecho demasiado sacrificio" y consideró que el Ejecutivo provincial debe realizar un esfuerzo para recomponer el poder adquisitivo. "La gente tiene que empezar a recuperar su salario porque viene deteriorándose cada vez más", expresó.

El dirigente cuestionó además la propuesta oficial de otorgar un 3% de incremento en agosto y otro 3% en octubre. "Es demasiado largo el tiempo y demasiado corto el porcentaje", resumió, al advertir que el sindicato no está dispuesto a aceptar esas condiciones.

En ese contexto, adelantó que, una vez finalizado el receso de invierno, UPCN convocará a una medida de fuerza. No obstante, aclaró que será un paro activo, con el objetivo de no afectar los servicios esenciales que presta el Estado. Según explicó, la modalidad incluirá asambleas en los lugares de trabajo y la continuidad de la atención al público, con carteles que informen que los trabajadores se encuentran de paro.

"Vamos a hacer un paro con una medida que no perjudique al ciudadano que necesita que el Estado lo atienda", señaló, al mencionar hospitales, escuelas y organismos de atención social entre las áreas que mantendrán sus prestaciones.

Consultado sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo en la audiencia paritaria, Allende reconoció que tiene "muy pocas esperanzas". "No coincidimos ni en el porcentaje de aumento ni en los tiempos del aumento. Es muy difícil que el Gobierno cambie las dos cosas", afirmó.

Pese a ese escenario, aseguró que el sindicato pretende mantener abierto el diálogo y propuso que el Ejecutivo liquide por decreto la oferta vigente mientras continúan las negociaciones. "Después habrá que seguir conversando y, si no hay respuestas, las medidas de fuerza se irán profundizando", advirtió.

Allende también vinculó el clima de las negociaciones con el debate de la reforma previsional impulsada por el Gobierno provincial. Si bien consideró que el impacto económico inmediato será limitado para la mayoría de los trabajadores activos, sostuvo que la discusión afecta el estado de ánimo de los empleados públicos. "Genera un mal ánimo. Seguimos con malos sueldos, seguimos perdiendo poder adquisitivo y no aparece ninguna señal de recuperación", afirmó.

Finalmente, el titular de UPCN sostuvo que la evolución del conflicto salarial dependerá también del rumbo político que adopte el Gobierno provincial. En ese sentido, cuestionó las políticas de ajuste impulsadas por la administración nacional y advirtió que, si no cambia el escenario económico, "los momentos de lucha y de conflicto continuarán".