Cuatro empresas se presentaron en la licitación para construir 18 viviendas en Herrera

En el marco del programa Ahora Tu Hogar, el gobierno llevó adelante la apertura de sobres correspondiente a la licitación para la construcción de 18 viviendas en Herrera, departamento Uruguay. La obra será ejecutada por el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) con financiamiento provincial.

El acto licitatorio fue encabezado por el presidente del IAPV, Manuel Schönhals, acompañado por el intendente de Herrera, Carlos María Bré; el escribano delegado de la Escribanía Mayor de Gobierno, Sebastián Ibarra; representantes de las empresas oferentes, personal técnico del organismo y demás autoridades.

Al respecto, Schönhals expresó que "por decisión del gobernador Rogelio Frigerio seguimos avanzando con inversiones que permiten dar respuestas a la demanda habitacional en todo el territorio provincial. Estas obras reflejan el compromiso de administrar los recursos con responsabilidad para que lleguen donde más se necesitan".

Las cuatro ofertas económicas presentadas corresponden a las empresas Schurlein Eduardo Federico, que cotizó 1.283.007.075,40 pesos; Ernesto Ricardo Hornus S.A., con una propuesta de 1.431.623.131,09 pesos; Hornus y Cía. SA, que presentó una oferta de 1.390.100.238,01 pesos; e Incar SA, que presupuestó 1.349.177.884,40 pesos.

El proyecto prevé la construcción de seis viviendas de un dormitorio y 12 viviendas de dos dormitorios, una de ellas adaptada para personas con discapacidad.