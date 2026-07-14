El gobierno resolvió liquidar un 3 por ciento más a los estatales con los haberes de julio

El Ejecutivo entrerriano ofreció un aumento del 7 por ciento en dos tramos a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Los gremios no aceptaron. De igual manera se liquidará por decreto el primer tramo del ofrecimiento (un 3 por ciento más) con el sueldo de julio.

Desde la administración provincial se recordó que la propuesta consistía en un incremento del 7 por ciento en dos tramos. Un 3 por ciento para los haberes de julio y de un 4 por ciento para septiembre, tomando en ambos casos como base de cálculo el mes inmediatamente anterior. Sin embargo, los sindicatos no aceptaron los términos ofrecidos.

Ante la falta de acuerdo, el gobierno resolvió avanzar de todos modos con la liquidación por decreto de la mejora prevista para julio, actualizando la base de cálculo al mes de junio 2026. "La decisión busca garantizar que el aumento impacte rápidamente en el bolsillo de los trabajadores", indicó el miembro paritario, Ricardo Vales, y agregó que "el gobierno está haciendo el mayor esfuerzo posible dentro de una administración responsable de los recursos y atendiendo muchas de las demandas planteadas por las organizaciones sindicales".

Pese a la decisión de los gremios, desde el gobierno remarcaron que la paritaria no se cierra y que las partes continuarán dialogando.

Respecto de la oferta salarial, Vales explicó que "la propuesta consistía en un incremento del 3 por ciento para los haberes de julio y de un 4 por ciento adicional para septiembre, tomando en ambos casos como base de cálculo el mes inmediatamente anterior".

Tras la reunión, el funcionario destacó que "más allá de no haber alcanzado un acuerdo con los gremios estatales, esta gestión va a continuar trabajando con la mejor predisposición para el diálogo. Vamos a seguir dialogando. Con responsabilidad, sin prometer lo que después no se puede cumplir".