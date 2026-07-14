El Senado de Entre Ríos vota la reforma previsional en medio de una protesta de la Multisectorial

Horas antes del partido entre Argentina e Inglaterra, que define la instancia de Semifinales en el Mundial de Futbol de Estados Unidos, el Senado provincial vota una de las reformas más trascendentes para miles de trabajadores entrerrianos: la modificación del sistema jubilatorio.

La instancia coincide, además, con una protesta frente a Casa de Gobierno que organizó la Multisectorial en defensa de la Caja. El agrupamiento de sectores transversales (compuesto por los gremios y colectivos más importantes, debido a la representación y peso que tienen en la vida institucional y política entrerriana), tiene un interés común: defender los derechos adquiridos con el sistema jubilatorio actual.

En este contexto, el pleno del Senado dará media sanción a la reforma de la Ley N° 8.732 con el proyecto denominado “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”. La sesión está convocada para las 9.30.

Hay dos dictámenes de comisión que llegaron al recinto de senadores: un informe de Presupuesto y Hacienda (con mayoría del oficialismo); y otro de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (con mayoría del peronismo).

La semana pasada se consensuó que las dos resoluciones sobre el proyecto original pasen al pleno del Senado. Así ocurrió tras un mes de discusión en la Cámara alta, y cerca de cuatro meses de debate preliminar y elaboración del borrador por parte del Poder Ejecutivo.

Dictamen del oficialismo

Gustavo Vergara, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, cuyo dictamen tiene serias chances en la sesión especial, explicó la semana pasada que incorporaron cambios al proyecto original, partir del trabajo realizado en comisión y con los aportes recibidos por gremios, profesionales y entidades que participaron de la ronda de consultas.

El senador por el departamento Diamante habló sobre la declaración de emergencia “atendiendo a los reclamos y a las posturas técnicas” y escuchando las sugerencias recibidas, especialmente las indicadas por el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.

“A los fines de restaurar el equilibrio, resguardar la sustentabilidad y la sostenibilidad de los fondos previsionales, hemos puesto por el plazo de dos años, prorrogables por dos años si lo decide el Poder Ejecutivo con una debida comunicación al Poder Legislativo”, indicó.

Vergara informó que los principales puntos del dictamen del oficialismo con modificaciones son los siguientes:

Se estableció un aporte solidario del 3% para todos los activos que cobren más de 3 millones de pesos, y también una contribución patronal para todos los empleadores, “con lo cual ese fondo va a sumarse para empezar a sostener el déficit de la Caja”.

“Se tomará 65 años para los varones y 60 años para las mujeres; y sobre el cálculo de aportes, hicimos una modificación donde se va a considerar 15 años en el total de haberes para el cálculo inicial”.

“Los regímenes especiales continúan, en el texto se aclara que todos los regímenes especiales deben hacer aportes solidarios hasta que ellos alcancen la edad jubilatoria”. En tal sentido, indicó que se establece un período de transición durante el 2026 y el 2027.

“Se establece una discriminación positiva para todos aquellos trámites que estén actualmente en la Caja de Jubilación y que reúnan los requisitos para acceder al beneficio jubilatorio”, subrayó el senador.

Dictamen de la oposición

Por otro lado, el presidente de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, Juan Pablo Cosso, aclaró que existen “cuestiones coyunturales” que impidieron llegar a un consenso unificado.

“Nosotros estamos muy conformes con el trabajo que hemos realizado desde nuestro bloque”, afirmó el senador por el departamento Villaguay tras indicar que en la elaboración del texto incluyeron “la gran mayoría de los aportes” que se hicieron durante las exposiciones.

Dijo que el objetivo es garantizar “la sostenibilidad, el fortalecimiento institucional y la protección integral del sistema previsional, propendiendo a su equilibrio financiero de largo plazo, la adecuada protección de los derechos previsionales y la mejora permanente de su administración”.

Cosso precisó que los principales puntos del dictamen de la oposición son los siguientes:

El dictamen no contempla la declaración de emergencia.

Las modificaciones al sistema están pensadas para los que ingresan actualmente o ingresarán a la carrera administrativa.

Contempla la creación del Fondo Entrerriano de Sostenibilidad Previsional destinado al fortalecimiento financiero del sistema previsional provincial.

Y la creación del Consejo Provincial de Sostenibilidad Previsional como órgano permanente de asesoramiento, evaluación, seguimiento institucional y formulación de recomendaciones en materia previsional.

“No buscamos crear nuevos impuestos sino ser creativos a la hora de buscar fondos para fortalecer el sistema”, aseveró.

La decisión está en manos del siguiente cuerpo:

Bloque Juntos por Entre Ríos

Jaime Benedetti (Gualeguaychú) Rafael Cavagna (Nogoyá) Gloria Cozzi (Concordia) Rubén Dal Molín (Federación) Ramiro Favre (Colón) Rubén Méndez (Islas – Juntos por Entre Ríos) Casiano Otaegui (Gualeguay) Gustavo Vergara (Diamante)

Bloque Más para Entre Ríos

Marcelo Berthet (San Salvador – Más para Entre Ríos) Juan Conti (Tala – Más para Entre Ríos) Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos) Patricia Díaz (La Paz – Más para Entre Ríos) Nancy Miranda (Federal – Más para Entre Ríos) Martín Oliva (Uruguay – Más para Entre Ríos) Víctor Sanzberro (Victoria – Más para Entre Ríos) Claudia Silva (Paraná – Más para Entre Ríos)

Unibloque Peronismo Federal