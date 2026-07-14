Tras rechazar la oferta salarial del gobierno, ATE y UPCN anunciaron medidas de fuerza

Desde ATE, Oscar Muntes ratificó el paro total de actividades con movilización que se realizará este miércoles “en defensa del salario, del Estado y de nuestro sistema previsional”. Por su parte, Carina Domínguez, de UPCN, anticipó que esta semana se definirá la fecha de un paro activo si no hay avances en la negociación.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Entre Ríos, Oscar Muntes, calificó la negociación como "muy tensa" y aseguró que el ofrecimiento del Gobierno estuvo "muy lejos de la realidad" que atraviesan los empleados públicos "con respecto a la inflación".

"Es una paritaria de la que no podemos sacar mucho de positivo para los trabajadores y trabajadoras del Estado. La propuesta es realmente muy corta y es imposible aceptar cualquier acuerdo en estas condiciones", sostuvo.

El dirigente remarcó que el incremento representa apenas un punto porcentual más que la oferta anterior y cuestionó la ausencia de un plan de recuperación salarial para los estatales entrerrianos. "Desde diciembre de 2023 la pérdida del poder adquisitivo supera el 41%. Por eso planteamos la necesidad de un plan de recuperación salarial y no hubo absolutamente nada en la propuesta", afirmó.

Muntes también aseguró que muchos trabajadores deben recurrir a créditos para afrontar gastos básicos. "Los trabajadores no llegamos a fin de mes y tenemos que sacar créditos para poder ir al supermercado. Esa es la realidad que le planteamos al Gobierno", expresó.

En ese marco, el titular de ATE ratificó la medida de fuerza prevista para este miércoles, en rechazo tanto a la oferta salarial como al proyecto de reforma jubilatoria. "Ratificamos el paro total de actividades con movilización en defensa del salario, del Estado y de nuestro sistema previsional", indicó.

Asimismo, denunció "contradicciones" en los planteos del gobierno provincial ante el ajuste implementado por Nación. "El Gobierno provincial es consecuente de las políticas del gobierno de Milei y Frigerio acompaña; mientras que la derrota es salarial para los trabajadores", cuestionó.

UPCN se retiró de la paritaria y hará un “paro activo”

Por su parte, la secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, también rechazó la propuesta oficial y, si bien se retiró de la mesa paritaria, aclaró que el sindicato pretende mantener abierta la negociación.

La dirigente consideró que la oferta fue apenas una modificación de la anterior y lamentó que no se incorporaran respuestas a otros reclamos planteados durante la discusión paritaria. "No aceptamos el ofrecimiento de julio porque no está a la altura de las circunstancias, pero no queremos interrumpir el diálogo", afirmó.

Domínguez señaló que el incremento propuesto representa una mejora que "no supera los 40.000 pesos" en la mayoría de los salarios y cuestionó la falta de fundamentos del Ejecutivo. "No sabemos cuál es la masa salarial comprometida ni por qué no pueden mejorar la propuesta. No trajeron ninguna alternativa", sostuvo.

Reclamos por asignaciones, enfermería y aguinaldo

La dirigente gremial también reclamó que la discusión salarial incorpore otros temas pendientes. "No estamos hablando de asignaciones familiares, del piso salarial ni de sectores críticos como enfermería", manifestó.

Además, denunció errores en la liquidación del medio aguinaldo. "Muchos trabajadores cobraron hasta 70.000 pesos menos porque la suma fija no fue incorporada para el cálculo del aguinaldo", explicó.

En ese contexto, UPCN anticipó que esta semana definirá la fecha de un paro activo si no existen avances en la negociación. "Queremos explicar a la sociedad qué está pasando con los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores estatales", expresó.

El diálogo continuará

Aunque ambas organizaciones rechazaron el ofrecimiento, el diálogo paritario continuará. Desde UPCN manifestaron expectativas de que el Gobierno replantee tanto la propuesta económica como otros aspectos vinculados a las condiciones laborales, mientras que ATE insistió en la necesidad de un verdadero plan de recuperación salarial.

El Ejecutivo provincial, por su parte, confirmó que aplicará por decreto el incremento correspondiente al mes de julio y prevé retomar las negociaciones durante agosto.