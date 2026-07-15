La ocupación hotelera de la provincia tuvo picos del 40% durante las vacaciones de invierno

El pasado 6 de julio comenzaron en Entre Ríos las vacaciones de invierno. En ese sentido se le consultó al titular de la Cámara de Turismo sobre cómo vienen siendo los números para el sector turístico y qué se espera para el transcurso de las próximas semanas teniendo en cuenta que otras provincias comenzaron su receso días después que acá.

“En la primera semana tuvimos un 30% de presencia turística en la provincia, tomando como referencia 24 destinos provinciales. Luego, durante el fin de semana largo del 9 al 12 de julio, logramos alcanzar un 40% a nivel provincial, siendo las Termas de Villa Elisa y Federación los puntos turísticos más elegidos, con un 65% cada uno”. Y agregó: “Sabíamos que íbamos a tener una ocupación baja, no parece una semana de vacaciones”.

En ese contexto, Acedo remarcó que la medición del porcentaje se lleva a cabo día a día. “Es imposible hacerlo como antes, cuando cerramos por ocupaciones de 3 o 4 noches o en su defecto por semana. Hoy se hace muy difícil sacar un número exacto”, publicó Apf Digital.

A pesar de que las estadísticas ya resuenan preocupante para el sector, Acedo indicó que la situación va en sintonía con lo que viene sucediendo desde el 2023: “Venimos observando que hace tres años los índices de ocupación vienen en caída, a diferencia de los gastos per capita que por inflación ha crecido un poco”.

El Ente Mixto, una solución que empieza a tomar forma

En diciembre del 2024 la Cámara de Diputados de Entre Ríos sancionó el proyecto que establecía la creación de un Ente Mixto de Turismo. Luego, tras el paso de reglamentación, este ente se constituyó y llevó a cabo su primera reunión el 23 de junio pasado.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Turismo anticipó que las acciones del Ente comenzarán a verse recién en la temporada de verano. “Lleva mucho tiempo de preparación, debate y diálogo sobre qué recursos tiene el Estado y los privados para definir cómo vamos a trabajar de acá a fin de año y poder recuperar la actividad”.

El próximo encuentro está programado para agosto con fecha a confirmar.

Integración regional: el desafío de consolidar la Región Centro

Por otro lado, al ser consultado sobre la integración turística de la Región Centro junto a Córdoba y Santa Fe, Acedo destacó que existe una fuerte intención de avanzar de forma conjunta, aunque las provincias presentan realidades organizativas muy distintas.

Al respecto, detalló que mantienen una relación excelente y un contacto permanente con sus pares de Córdoba a través de la Federación de Cámaras de Turismo (Fedecatur). Sin embargo, explicó que el panorama con Santa Fe es diferente: si bien han establecido lazos con dirigentes de Rosario, dicha provincia no cuenta con una cámara de turismo unificada a nivel provincial como sí tienen Entre Ríos y Córdoba, sino que se organiza por destinos individuales.

Ante esto, el titular de la Cámara entrerriana remarcó que vienen incentivando la conformación de una entidad de carácter provincial en Santa Fe para poder trabajar en bloque, y apuntó al nuevo Ente Mixto como la plataforma clave para canalizar y potenciar esta integración público-privada en el futuro.