Reforma jubilatoria: es inminente la media sanción del dictamen oficial

La Cámara de Senadores de la provincia, se dispone a dar media sanción al proyecto de reforma jubilatoria del Ejecutivo provincial. Al pleno llegaron dos dictámenes, uno del oficialismo que modificó el proyecto del Ejecutivo, y otro de la oposición. La votación aún no ocurrió, pero la senadora Gladys Domínguez de Feliciano (Peronismo Federal), ya adelantó su apoyo al informe oficial.

De este modo, seguirá en carrera legislativa una de las decisiones institucionales y políticas más trascendentes para los empleados públicos entrerrianos. El primer paso se da en un contexto de protesta social, del receso de invierno, y horas antes del partido de fútbol entre Argentina e Inglaterra que define la Semifinal del Mundial de Fútbol, un episodio que despierta el fervor de buena parte de la población.

Con la media sanción del Senado, el proyecto que envió el Poder Ejecutivo, sobre el cual se trabajó para producir un informe oficial modificándolo, pasará a la Cámara de Diputados de la provincia, que tendrá la tarea de continuar el trabajo sobre la reforma previsional entrerriana, una necesidad en la que coinciden distintos sectores políticos. En lo que no acuerdan es en el modo de llevarlo adelante.

La sesión de este miércoles fue convocada para este miércoles a las 9.30. Comenzó cerca de las 10. El senador informante del proyecto oficialista fue Rafael Cavagna (Juntos por Entre Ríos-Nogoyá). Posteriormente el senador Juan Pablo Cosso (Frente Más para Entre Ríos-Villaguay), pidió el voto para el dictamen de la oposición.

La palabra se otorgó, a continuación, a la senadora por Concordia Gloria Cozzi (JxER) que adelantó su apoyo al proyecto del Ejecutivo que se modificó. Posteriormente, la senadora Domínguez adelantó su apoyo al mismo dictamen.

Nota en proceso…